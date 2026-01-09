El Concello sacará a licitación el contrato de la Escola Infantil tras décadas con la misma adjudicataria

Tania García y Alberto Varela en el último pleno de la Corporación Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía trabaja ya en la elaboración de los pliegos para sacar a licitación el contrato de gestión de la Escola Infantil Municipal, en A Lomba. Así lo apuntó la portavoz del gobierno, Tania García, en la última sesión plenaria y el medio de un intenso debate sobre la situación actual del centro educativo. El asunto llegó al hemiciclo a través de una moción del Partido Popular y tras los problemas y conflictos laborales que se manifestaron en esta escuela en los últimos meses.

García aseguró que desde hace meses se trabaja ya en los pliegos del servicio y aseguró que desde el Concello se les paga a la empresa cada mes y de forma diligente. “Queremos que saia de forma urxente”, incidió la responsable municipal.

Lo cierto es que la preocupación entre los grupos políticos – sin excepción en cuanto a siglas políticas– se manifestó en la sesión plenaria. Todos son conscientes de que las condiciones económicas han cambiado desde que se sacó a licitación por última vez el servicio y que ahora es necesario un nuevo pliego que tenga en cuenta las circunstancias actuales no solo a nivel económico, sino también en lo que respecta a las vicisitudes de las familias usuarias.

Tras el pleno Esquerda Unida se pronunció sobre el asunto en un comunicado. El portavoz de la formación, Juan Fajardo, mostró su “preocupación” por los problemas que hubo en la escuela y reclamó la gestión directa del servicio por parte del Concello. “Este modelo permitiría poñer fin á situación actual con prórrogas do contrato dende non se sabe cando, garantir o pago puntual dos salarios e o respecto dos dereitos laborais, mellorar as condicións do centro e asegurar unha planificación a longo prazo centrada no interese xeral e non no beneficio privado”.

Fajardo entiende que es “inxustificable” que el Concello pueda asumir directamente la gestión de otros servicios municipales – como es el caso del parking Xoán XXIII– “e non sexa quen de facer o mesmo cunha escola infantil onde se coidan e educan nenos e nenas menores de tres anos”.

No es la primera vez que la situación de este servicio llega al pleno de la Corporación y que se reclama que salga a licitación cuanto antes.

Pabellón de A Lomba

La situación de la escuela infantil no fue el único caso de temática educativa que recaló en el pleno. De hecho también se debatió –con responsables de la ANPA presentes– la situación de las instalaciones del colegio de A Lomba. Los grupos apoyaron la moción del grupo del BNG exigiendo arreglos inmediatos en las instalaciones con el fin de evitar situaciones como la vivida el pasado mes de diciembre, con goteras dentro del colegio.

La portavoz del gobierno, Tania García, expuso que en septiembre se remitió a la Xunta un informe con todas las incidencias detectadas en los centros de enseñanza de la localidad.