Diario de Arousa

Vilagarcía 

Vilagarcía de Arousa también se puede encontrar en Oporto

En Madrid se puede pasear por la Calle Villanueva de Arosa y en Almería por la Isla de Arosa

Fátima Pérez
08/01/2026 11:00
Avenida de Villagarcia de Arosa en Matosinhos, Portugal
Avenida de Villagarcia de Arosa en Matosinhos, Portugal
Cedida
La avenida Villagarcia de Arosa no está en Vilagarcía, ni en Pontevedra. Tampoco está en Galicia, sino que se puede encontrar en Oporto, en Portugal. Se trata de una gran avenida ubicada en Matosinhos, muy próxima a la playa del mismo nombre y una de las más populares de la zona. 

Lo más curioso de todo es que en la capital de O Salnés también se topa una relación directa con el país luso. La calle que sube al Estadio Municipal A Lomba en Vilagarcía lleva precisamente el nombre de Avenida Matosinhos. 

Esto no deja de ser algo habitual ya que hay muchos lugares que guardan referencias directas a otras ciudades, como ocurre por ejemplo en Madrid, donde se puede pasear por la Calle Villanueva de Arosa o la Calle Caldas de Reyes -esta en Alcorcón-. Ya en Almería se puede visitar la Calle Isla de Arosa y de nuevo en la capital la Calle Cambados. 

La particularidad es que el nombre de Vilagarcía llega también hasta el país vecino, llamando la atención de algún que otro arousano que visita la zona. 

