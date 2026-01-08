Unanimidad en el pleno para instar a la Xunta a que arregle Rosalía de Castro

La asociación vecinal de Carril acudió a la sesión plenaria para demandar mejoras para Rosalía de Castro Mónica Ferreirós

Las demandas vecinales regresaron al pleno de Vilagarcía y lo hicieron para volver a poner sobre la mesa una demanda que lleva años sobre la mesa: el necesario arreglo de la avenida Rosalía de Castro. El presidente de la asociación vecinal carrilexa, Iago Carril, fue el encargado de explicar – por enésima vez ante la Corporación vilagarciana– los problemas que arrastra esta céntrica calle. “Non só hai deficiencias na calzada, senón tamén nas beirarrúas”, declaró. Y es que en esta avenida no se actúa desde el año 2014 cuando, según avalaron los diferentes partidos políticos con presencia en Ravella, es una de las carreteras que más tránsito de vehículos aguanta al día. Según Iago Carril las deficiencias no solo están en el asfalto, sino que el trazado entero “presenta afundimentos importantes que supoñen un risco tanto para os peóns como para os condutores que circulan por este lugar”. El carrilexo también resucitó una vieja demanda de la comunidad vecinal de toda esa avenida como es la prohibición del tránsito de vehículos pesados que circulan en dirección al Puerto. “Son insoportables as vibracións que producen, tanto de día como de noite. En ocasións parece que está habendo un terremoto”, expuso el representante vecinal. Un tema que no es la primera vez que llega a Ravella por diferentes vías y que no ha llegado a plantearse en serio debido, en parte, a la oposición pública del tejido empresarial en más de una ocasión.

Todos de acuerdo

Todos los grupos municipales, sin fisuras, se mostraron favorables a instar a la Xunta a que arregle esta infraestructura viaria. Eso sí, con fisuras. Mientras el alcalde, Alberto Varela, apuntó que debe ser la administración local la que ejecute el proyecto de mejora no solo para este vial, sino también para Agustín Romero y la Avenida de Cambados. En las filas del Partido Popular el concejal Raúl Santamaría ofreció otra versión. “O que nos dixeron a nós na Xunta é que o alcalde, nunha reunión hai uns meses coa conselleira de Infraestruturas, se comprometeu a que sería a administración local a que elaboraría un anteproxecto por ser máis coñecedor da realidade dos viais para logo trasladarlles e buscar vías de cofinanciación”, expuso el conservador. De hecho el PP cree que si bien es la Xunta la que debe ejecutar la mayor parte de los arreglos solicitados, debería ser el Concello el que llevase a cabo las tareas en materia de saneamiento. Algo a lo que, a priori, desde Ravella no se niegan.

PSOE y PP proponen modificar el tamaño del tanque de betún y el BNG rechaza el proyecto La instalación en el Puerto de Vilagarcía de una planta de almacenamiento de betunes provocó diferentes posiciones en el pleno en el debate de la moción presentada por el Partido Socialista. El texto llegó al hemiciclo al hilo de la alegación del grupo de gobierno para evitar la instalación del tanque de 27 metros. Una altura que consideran que es “excesiva” y que atenta directamente contra la fachada marítima de la localidad. Los populares votaron a favor de la moción, no sin antes declarar su absoluta aceptación a la instalación de cualquier proyecto empresarial en la rada arousana. Además se mostraron confiantes – con la memoria técnica sobre la mesa– de que haya elementos que puedan paliar el citado impacto de los tanques. “Pueden colocarse hiedras, otra iluminación, cuidar el color...”, matizó la portavoz Ana Granja. La oposición al proyecto más rotunda fue la del BNG. La formación presentó una enmienda a la totalidad de la moción para pedir una posición contraria de los grupos de la Corporación a un proyecto que, considera, es un atentado medioambiental en una ría de la riqueza de la de Arousa.

La iniciativa vecinal también fue apoyada por los grupos municipales del BNG y de Esquerda Unida. Los nacionalistas hicieron alusión al hecho de que en varios puntos del trazado la situación es especialmente peligrosa y que “só fai falla dar un paseo pola zona para darse conta de que hai que actuar e que o hai que facer de forma urxente”. De hecho hicieron alusión especial al problema de las aceras y también a las condiciones en las que se encuentra la calzada especialmente en los días de lluvia. “Hai que solucionalo, é importante”, insistió el portavoz de la formación Xabier Rodríguez.

Por su parte el líder de Esquerda Unida, Juan Fajardo, indicó que “eu vivo nesa rúa e vexo risco constante”. Señaló que “hai tres puntos do trazado no que hai vallas nas beirarrúas por mor de edificios que están en mal estado e que obrigan aos peóns a baixar á calzada coa conseguinte perigosidade que iso supón”. Declaró a mayores que “o tránsito peonil cara o paseo marítimo nesa zona incrementouse notablemente porque é a única vía de acceso ao mesmo despois de que pechasen O Ramal por mor das obras”. Las peticiones vecinales fueron apoyadas por unanimidad y serán trasladadas a la Xunta.