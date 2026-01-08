Nuevo paso para dar vida al Bosque Escola Juan Pérez Eyre en Vilagarcía

Firma del convenio Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía y la Universidade de Vigo firmaron esta mañana el convenio que da vida al nuevo Bosque-Escola 'Juan Manuel Pérez Eyré'. Será en una parcela de cinco hectáreas en Pinar do Rei, donde ya se realizaron trabajos de adecentamiento y donde los colegios e institutos tendrán un espacio para llevar a cabo actividades relacionadas con el cuidado de la naturaleza, con la protección del medio ambiente y con la promoción de las especies autóctonas.

El rector de la Uvigo, Manuel Reigosa, y el alcalde, Alberto Varela, firmaron el acuerdo que permitirá estas actuaciones, que comenzarán ya en el próximo mes de febrero con una acción del voluntariado para plantar robles. Será precisamente el colegio San Francisco, donde Pérez Eyré dio clases hasta su reciente fallecimiento, el que inaugura este programa.

"É unha honra poder poñer en valor unha figura que tivo que ser moi importante para este concello e para Galicia", dijo Reigosa. El alcalde destacó que Pérez Eyré fue un "profesor moi querido" al que le hubiese gustado dar nombre a "un lugar aberto á cidadanía e de amor pola natureza".

Mitigar los efectos de los incendios

Un equipo de trabajo de la Universidade de Vigo será el encargado de guiar las actividades que se lleven a cabo en la parcela, que cuenta con cinco hectáreas. El proyecto tiene una potente vertiente pedagógica, para dar a conocer los valores del bosque atlántico y la necesidad de proteger los montes con especies autóctonas.

Y es que, precisamente, estas actuaciones buscan mitigar los efectos de posibles incendios, como los que se registran con cierta periodicidad en el monte Xiabre, donde se ubica la parcela. Varela destacó que, además, servirá para mejorar el espacio, que permite aumentar los lugares vinculados a la 'Rede Galega de Bosques Atlánticos Antiguos' de la Universidade de Vigo.

Reigosa destacó que el centro olívico es una institución "aberta" a la ciudad y que esta iniciativa contará con un grupo de trabajo formado por profesionales de gran trayectoria, como el vilagarciano Óscar Briones. El regidor también destacó la importante relación que tiene Vilagarcía con las universidades de Vigo y de Santiago.