La Camelia de Rubiáns atrae a expositores de toda Galicia

Una edición anterior de la Camelia de Rubiáns Mónica Ferreirós

La Exposición de la Camelia de Rubiáns atrae a expositores de toda la geografía gallega. Contará con un total de 28 puestos, entre los que habrá personas de Boiro, Tui, Salceda de Caselas o Marín, entre otras localidades. También habrá un espacio para la comunidad de Rubiáns, muy activa en el cultivo de camelias, que es muy tradicional en la parroquia vilagarciana.

Es la XIV edición de una muestra que se llevará a cabo mañana y el domingo y el programa de actos incluye un homenaje a Fernando Vila, que era un cultivador de Rubiáns que falleció a principios de 2025, dejando gran pesar en la parroquia.

Además, ganó varios premios en los certámenes que se celebraron estos años. La inauguración de la exposición será mañana, a partir de las 17:30 horas, en el Centro Sociocultural O Souto. Los actos estarán amenizados por el grupo de gaitas de Santa Plácida y la muestra se podrá visitar hasta las nueve y media de la noche.

Además, durante la primera jornada tendrá lugar el reparto de regalos entre los participantes. El domingo, la exposición estará abierta desde las 11 horas. El programa incluye un curso formativo sobre los ‘Coidados da túa camelia’, con plazas cerradas.