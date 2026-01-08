Mi cuenta

Vilagarcía

El PP reclama transparencia sobre la situación de la Escola Infantil y pide una nueva licitación

Los conservadores defenderán una moción en la sesión plenaria de hoy en Ravella

Fátima Frieiro
08/01/2026 00:35
Grupo municipal del PP en un pleno
Los problemas de la Escola Infantil Municipal llegan hoy al pleno de Vilagarcía de la mano de una moción del Partido Popular. Los conservadores buscan el acuerdo de todo el hemiciclo para que se convoque de manera urgente una junta de portavoces de los grupos municipales con la dirección de la empresa Bonecos Vilagarcía S.L. –actual adjudicataria– y la plantilla de la misma para conocer su situación actual. Los populares creen que es necesario iniciar de urgencia la redacción del pliego de prescripciones técnicas y económicas para licitar el nuevo contrato y garantizar así la prestación del servicio. Además entienden que debe reflejarse en estos pliegos la situación actual del mismo, ajustando los precios al coste de la vida y también a las necesidades reales del centro educativo.

El PP apunta en la moción que las familias usuarias del centro deben conocer de primera mano y de forma transparente la situación de la escuela y también las medidas que el Concello va a tomar para asegurar la continuidad y la calidad del servicio. Dicen los populares que “o goberno local non pode pretender que unha empresa continúe prestando un servizo a día de hoxe cun contrato desfasado dende o ano 2018, cunhas condicións técnicas e económicas totalmente desactualizadas”.

