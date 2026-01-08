Detenido un conocido médico de Vilagarcía por una presunta agresión sexual

Fachada de la Comisaría y los Juzgados de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Nacional de Vilagarcía detuvo el miércoles a un conocido médico de Vilagarcía por la presunta agresión sexual a una paciente.

Fue la joven, de unos 25 años de edad, la que acudió a denunciar a la Comisaría, activándose de inmediato el protocolo por violencia machista que se dirige desde la UFAM.

Los hechos habrían tenido lugar en la consulta del conocido médico, que fue detenido y puesto en libertad tras declarar en Comisaría.