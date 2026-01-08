Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Detenido un conocido médico de Vilagarcía por una presunta agresión sexual

Quedó en libertad tras declarar en Comisaría

Olalla Bouza
08/01/2026 09:40
Fachada de la Comisaría y los Juzgados de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Policía Nacional de Vilagarcía detuvo el miércoles a un conocido médico de Vilagarcía por la presunta agresión sexual a una paciente.

Fue la joven, de unos 25 años de edad, la que acudió a denunciar a la Comisaría, activándose de inmediato el protocolo por violencia machista que se dirige desde la UFAM. 

Los hechos habrían tenido lugar en la consulta del conocido médico, que fue detenido y puesto en libertad tras declarar en Comisaría.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Avenida de Villagarcia de Arosa en Matosinhos, Portugal

Vilagarcía de Arousa también se puede encontrar en Oporto
Fátima Pérez
El Atlético Villalonga en un partido en San Pedro

La Federación acepta que el partido del Atlético Villalonga se dispute en O Cruceiro
María Caldas
La empresa Heber Inelca procedió a reparar ayer la avería registrada hace algo más de dos semana en el puerto ribeirense

Portos de Galicia repara en Ribeira la fuga que derramó toneladas de agua durante casi dos semanas
Chechu López
Noel Chaves durante un partido

Noel Chaves: "No podemos entrar en lo emocional, hay que jugar al fútbol"
María Caldas