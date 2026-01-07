Roba setas luminosas de la decoración de Navidad en Carril y tarda un día en devolverlas

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local Gonzalo Salgado

El Concello de Viagarcía se puso manos a la obra para poner freno al vandalismo que, en estas fechas, tuvo como víctima principal a la decoración navideña, aunque también al mobiliario urbano. Son dos las denuncias que dan a conocer hoy desde Ravella.

En el primero de los casos se trata de una mujer, de 74 años de edad, que el pasado domingo, alrededor de las 21:30 horas, fue identificada como autora del hurto de varias setas luminosas emplazadas en la rotonda de la escultura de A Ameixa, en Carril. La mujer no solo reconoció los hechos, explican desde el Concello, sino que alegó que otras personas también se llevaran otros elementos de la decoración de Navidad, por lo que se negó a devolverlas. Finalmente, tras la mediación de personas del entorno, las setas fueron entregadas en la jefatura de la Policía Local el lunes. "Con todo, iso non a librará dunha posible sanción por vandalismo", señalan fuentes municipales.

En el segundo caso, el denunciado es un joven de 18 años, también denunciado por vandalismo y por "desórdenes públicos". El chico se subió a una farola antigua, en la Praza de Galicia, y al caerse causó destrozos. "Deberá facerse cargo da reparación", apuntan fuentes municipales, que señala que se trata de un "farol de época" con tres luminarias. Además, se expone a una sanción económica "aínda por determinar".

Casos aislados

El Concello de Vilagarcía ya denunció en los días pasados actos vandálicos que afectan a la decoración navideña. Como la bola que estaba en la Rúa do Río, en el cruce con Valentín Viqueira, que sufrió varios ataques, el último con un objeto combustible con el que le hicieron tres agujeros.

En cualquier caso, desde el Concello insisten en que se trata de "casos aillados e minoritarios, pois a inmensa maioría das persoas- e foron milleiros as que ocuparon estes días rúas e prazas- respecta o mobiliario e a decoración de Nadal, que se paga con diñeiro de toda a veciñanza". Sin embargo, apuntan a que "non é obstáculo para volver insistir no civismo, especialmente cando se dan casos como o do mozo, que puido ter fatais consecuencias para el mesmo, máis que para o propio mobiliario".