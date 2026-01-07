Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Os Duráns contará con un nuevo aparcamiento disuasorio

La actuación que promueve el Concello de Vilagarcía permitirá completar las aceras en el cruce con Eduardo Pondal

Olalla Bouza
07/01/2026 15:37
Presentación de la obra en Aquilino Iglesia
Presentación de la obra en Aquilino Iglesia
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Concello de Vilagarcía llevará a cabo la creación de un nuevo aparcamiento disuasorio en Os Duráns que incluirá, además, la mejora de la accesibilidad de la zona. El alcalde, Alberto Varela, y parte del gobierno local, así como la arquitecta encargada del diseño, Lucía Araújo, se desplazaron a la zona para explicar la intervención.

La previsión del ejecutivo es que la actuación se lleve a cabo este año, pero están pendientes de los fondos correspondientes del Plan Concello de la Diputación de Pontevedra para sacarla a contratación. Cuenta con un presupuesto de 265.000 euros y el plazo de ejecución sería de cuatro meses.

"É unha nova actuación para mellorar o día a día nos Duráns", explicó Varela. Es el primer anuncio del ejecutivo tras las fiestas navideñas en las que, incidió el alcalde, "so había que botar un ollo ás rúas para ver que estaban ateigadas". El regidor destacó que el ejecutivo lleva mucho tiempo trabajando para conseguir este aparcamiento, cuya cesión (que durará hasta que se edifique en la parcela), agradeció a los propietarios.

Pavimento en zahorra

La parcela cuenta con 4.500 metros cuadrados que permitirán la creación de 120 plazas de aparcamiento, que se sumarán a la red pública del programa VaiCar. Los accesos serán por Aquilino Iglesia y Eduardo Pondal y la salida por Otero Pedrayo. El pavimento será de zahorra y contará con recogida y canalización de pluviales.

El proyecto permitirá asimismo continuar con la intervención realizada, hace algo más de un año, en el primer tramo de Aquilino Iglesia. Araújo, que se encargó de esta primera fase y continuará con la segunda, explicó que se construirá una plataforma única y con pavimento de hormigón, que facilitará dotar de aceras al margen derecho de la vía, actualmente sin ellas. Esto es posible gracias a la cesión de terrenos, que permite ensanchar la calle y alinearla al tramo anterior.

Parcela del aparcamiento
Parcela del aparcamiento
Gonzalo Salgado

El proyecto prevé renovar la red de abastecimiento de agua y revisar y arreglar las de saneamiento y pluviales, así como soterrar las canalizaciones de los servicios de electricidad y telecomunicaciones. También se colocará iluminación led y bancos como parte del mobiliario urbano.

Red VaiCar

Es el segundo disuasorio en el "populoso barrio" de Os Duráns, comentó Varela, ya que al final de la misma calle existe otro, de menor capacidad. El nuevo equipamiento se sumará a la red municipal, puesta en marcha por el Concello e integrada en la estrategia VaiCar, que desde el ejecutivo defienden que permite mejorar la movilidad no solo de las personas que reside en Vilagarcía sino también de las que la visitan. 

"Contamos cunha serie de estacionamentos públicos e gratuítos estratéxicamente distribuidos pola cidade que están tendo efectos moi positivos", apuntó Varela. El regidor concluyó destacando que las fiestas navideñas demostraron que "cada vez ven máis xente a Vilagarcía, cada vez temos máis visitantes", por lo que se comprometió a seguir "na mesma liña".

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Un grupo de jóvenes durante la celebración de este 7 de enero en la villa insular

Desfile de trajes, vestidos y conjuntos en el San Julián de A Illa como colofón a la Navidad
b. y. o salnés
Gente comprando en las rebajas

El comercio de Vilagarcía inicia con esperanzas las rebajas
Olalla Bouza
Imagen de archivo de un entrenamiento del Arosa SC

El Arosa SC recibe una visita especial en su entrenamiento previo al derbi
María Caldas
Universitarios

As titulacións universitarias galegas distinguidas co selo de excelencia chegarán este ano a unha vintena
Redacción