Os Duráns contará con un nuevo aparcamiento disuasorio

Presentación de la obra en Aquilino Iglesia

El Concello de Vilagarcía llevará a cabo la creación de un nuevo aparcamiento disuasorio en Os Duráns que incluirá, además, la mejora de la accesibilidad de la zona. El alcalde, Alberto Varela, y parte del gobierno local, así como la arquitecta encargada del diseño, Lucía Araújo, se desplazaron a la zona para explicar la intervención.

La previsión del ejecutivo es que la actuación se lleve a cabo este año, pero están pendientes de los fondos correspondientes del Plan Concello de la Diputación de Pontevedra para sacarla a contratación. Cuenta con un presupuesto de 265.000 euros y el plazo de ejecución sería de cuatro meses.

"É unha nova actuación para mellorar o día a día nos Duráns", explicó Varela. Es el primer anuncio del ejecutivo tras las fiestas navideñas en las que, incidió el alcalde, "so había que botar un ollo ás rúas para ver que estaban ateigadas". El regidor destacó que el ejecutivo lleva mucho tiempo trabajando para conseguir este aparcamiento, cuya cesión (que durará hasta que se edifique en la parcela), agradeció a los propietarios.

Pavimento en zahorra

La parcela cuenta con 4.500 metros cuadrados que permitirán la creación de 120 plazas de aparcamiento, que se sumarán a la red pública del programa VaiCar. Los accesos serán por Aquilino Iglesia y Eduardo Pondal y la salida por Otero Pedrayo. El pavimento será de zahorra y contará con recogida y canalización de pluviales.

El proyecto permitirá asimismo continuar con la intervención realizada, hace algo más de un año, en el primer tramo de Aquilino Iglesia. Araújo, que se encargó de esta primera fase y continuará con la segunda, explicó que se construirá una plataforma única y con pavimento de hormigón, que facilitará dotar de aceras al margen derecho de la vía, actualmente sin ellas. Esto es posible gracias a la cesión de terrenos, que permite ensanchar la calle y alinearla al tramo anterior.

Parcela del aparcamiento Gonzalo Salgado

El proyecto prevé renovar la red de abastecimiento de agua y revisar y arreglar las de saneamiento y pluviales, así como soterrar las canalizaciones de los servicios de electricidad y telecomunicaciones. También se colocará iluminación led y bancos como parte del mobiliario urbano.

Red VaiCar

Es el segundo disuasorio en el "populoso barrio" de Os Duráns, comentó Varela, ya que al final de la misma calle existe otro, de menor capacidad. El nuevo equipamiento se sumará a la red municipal, puesta en marcha por el Concello e integrada en la estrategia VaiCar, que desde el ejecutivo defienden que permite mejorar la movilidad no solo de las personas que reside en Vilagarcía sino también de las que la visitan.

"Contamos cunha serie de estacionamentos públicos e gratuítos estratéxicamente distribuidos pola cidade que están tendo efectos moi positivos", apuntó Varela. El regidor concluyó destacando que las fiestas navideñas demostraron que "cada vez ven máis xente a Vilagarcía, cada vez temos máis visitantes", por lo que se comprometió a seguir "na mesma liña".