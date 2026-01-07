Nuevos cambios de tráfico en el centro de Vilagarcía: Estas son las calles afectadas

Ya hay señalización en Rodrigo de Mendoza con los cambios implementados Gonzalo Salgado

Más cortes y cambios en el tráfico. Las obras de saneamiento que Augas de Galicia está ejecutando desde hace ya dos años en el entorno del río de O Con obligan, una vez más, a realizar cambios de circulación en la avenida Rodrigo de Mendoza y calles aledañas. Los cambios son desde ya y se prolongarán al menos durante un mes. Los trabajos que se realizarán ahora consistirán en la conexión de los tanques de tormenta habilitados bajo la explanada delantera de Fexdega con el río de O Con. Se hará mediante la instalación de varios colectores subterráneos. Es por ello que es necesario cruzar sí o sí al otro lado de la avenida Rodrigo de Mendoza.

Este vial principal de acceso al casco urbano vilagarciano quedará restringido en parte, dado que cerrarlo por completo implicaría un caos importante. De hecho es una calle fundamental para la entrada y salida hacia Caldas y Pontevedra o también hacia Vilanova y Cambados. Así pues la avenida quedará cortada solo parcialmente. Se habilitará un carril único entre la explanada de Fexdega y la rotonda que conecta Ramón Cabanillas y Arealonga con Rodrigo de Mendoza. La circulación permitida será en sentido As Carolinas.

Modificaciones

Así pues quienes vengan de Cambados podrán seguir con normalidad hasta la rotonda de Luz Salgada. Podrán girar a la derecha en Fexdega, As Bocas o A Laxe y a la izquierda hacia el instituto Castro Alobre, es decir, por Ramón Cabanillas. En cambio quienes circulen de Caldas o Pontevedra hacia el centro urbano solo podrán llegar hasta la primera rotonda. Ahí podrán escoger entre circular por Ramón Cabanillas para subir hacia San Roque o bien por la calle Arealonga (para acceder a A Laxe, As Bocas y Cornazo).

Por su parte quienes bajen por Santa Eulalia solo podrán girar a la izquierda, es decir, para incorporarse a la dirección única de Rodrigo de Mendoza. Aquellos que salgan de la rotonda del Bella Arosa (de la Marina Española) podrán optar por ir hacia la derecha o bien sumarse a la dirección única de Rodrigo de Mendoza hacia As Carolinas.

Desde el Concello piden disculpas por los trastornos que estas obras están causando y también comprensión, dado que la inversión es muy necesaria y la actuación que se está ejecutando es vital para la ciudad.

Al mismo tiempo desde la administración local reclaman de la Xunta de Galicia y de la propia empresa mayor celeridad a la hora de comunicar los cambios al gobierno local. De hecho en este sentido recuerdan que el proyecto lleva un año de retraso respecto de las fechas barajadas inicialmente. Además todavía queda la actuación en la zona de Valle-Inclán y de la Praza de Abastos, que también requerirá de cambios en la organización del tráfico rodado.