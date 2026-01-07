Las rebajas de invierno arrancan en Arousa con descuentos de hasta el 50%

Imagen de archivo de unas rebajas anteriores G. Salgado

Es hoy. Después del atracón de las fiestas navideñas las rebajas de invierno en tiendas físicas empiezan oficialmente. Lo hacen en los comercios, dado que las grandes cadenas ya se adelantaron colocando las ofertas y descuentos en sus plataformas digitales. Estos llegan incluso al 50% y se prolongarán hasta finales del mes de febrero.

Los mayores descuentos – y donde se espera también más afluencia de clientela– son en los negocios de textil. Además en esta primera jornada se espera mayor presencia de compradores debido a las típicas devoluciones de después de las fiestas navideñas.

Así pues las principales calles comerciales vivirán hoy una jornada frenética, al ser estas las rebajas más esperadas del año después de unas semanas de mucho consumo en general.