Vilagarcía

El día de Reyes se vivió con visitas “reales”, juguetes y mucho roscón

Las panaderías registraron colas desde primera hora para hacerse con el rico postre propio de estas fechas

Fátima Frieiro
07/01/2026 00:11
Los Reyes Magos desembarcaron en la Praza da Liberdade de Carril en sus coches descapotables
Gonzalo Salgado
Los Reyes Magos se resistieron a abandonar tierras arousanas después del gran recibimiento que tuvieron en las multitudinarias cabalgatas de los dos márgenes de la Ría. De hecho Melchor, Gaspar y Baltasar todavía se dejaron ver en el propio día de Reyes en algunos puntos de la comarca de O Salnés. Pese al frío y a la amenaza de lluvia los de Oriente llegaron a Carril, a la iglesia parroquial, en coches descapotables. Lo hicieron primero para participar en la misa y después para hacer su tradicional pasacalles por la localidad vilagarciana. Acabaron con una recepción en la Praza da Liberdade en la que los niños y niñas – muchos ya con sus juguetes recién estrenados– tuvieron la oportunidad de hablar directamente con ellos.

Los Magos también tuvieron su parada solidaria del día, dado que hicieron su visita al Hospital do Salnés, en donde no dudaron en fotografiarse con parte de la plantilla que estaba trabajando en estos días en los que el resto está de fiesta.

Como es habitual en esta época del año se vieron imágenes en las calles de bicicletas y patinetes recién estrenados, así como muñecas, coches teledirigidos e incluso máquinas de fotos instantáneas. También hubo ambiente en el Fexturrón, que apura sus últimos días después de una asistencia notable prácticamente durante todos los días que estuvo operativo. Quienes todavía no lo hayan visitado, todavía están a tiempo.

Las panaderías registraron colas para hacerse con el postre típico de estas fechas
Gonzalo Salgado

Otra de las estampas que dejó la jornada fue la de las largas colas en las panaderías de la capital arousana. Familias madrugadoras ansiosas por recoger su roscón de Reyes, uno de los dulces más típicos de estas fechas. Con nata o sin nata, pero con la tradicional corona para coronar a los “reyes” de la casa.

Con el día de Reyes se despiden las fechas navideñas, marcadas por las luces, las actividades, los mercados y las celebraciones familiares y festivas hasta altas horas de la madrugada.

