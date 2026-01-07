Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El comercio de Vilagarcía inicia con esperanzas las rebajas

La campaña navideña remontó de forma notable en las últimas semanas

Olalla Bouza
07/01/2026 17:10
Gente comprando en las rebajas
Gente comprando en las rebajas
Gonzalo Salgado
El comercio local inicia la campaña de rebajas con todas las esperanzas puestas en unos buenos resultados, tras unas navidades que empezaron flojas y que remontaron de forma notable en las últimas semanas. “Es verdad que al inicio, al estar tan cerca el Black Friday, no se vendió mucho. Pero en las últimas dos semanas sí. El balance es muy bueno”, explica Rocío Louzán, presidenta de la asociación del comercio y la hostelería Zona Aberta. La imagen del primer día da pie al optimismo, ya que había mucha gente en los establecimientos e incluso colas en algunas grandes superficies. Eso sí, Louzán insta a diferenciar las apariencias de la realidad. 

“Hoy también es el día de las devoluciones”, explica. Y es que son muchos los que aprovechan para devolver los regalos de Reyes que no les gustaron o que ya tenían, así como para cambiar por otra talla en el caso de la ropa o zapatos. 

Son estos los artículos estrella de unas rebajas que comenzaron con descuentos más flojos que en otras ocasiones. Carteles del 30 o el 40 por ciento pululaban por las grandes superficies. Aunque otras cadenas ya se encuentran al 70 por ciento porque ya empezaron hace tiempo. “Ya no se da la imagen de colas de años atrás porque algunos llevan semanas en rebajas”, explica Rocío Louzán. 

Es una de las reivindicaciones históricas de Zona Aberta, que se regule este periodo de tal forma que los pequeños y medianos establecimientos no se vean perjudicados por los continuos descuentos. Al frente de su tienda Motobazar, Rocío Louzán ya lleva muchas rebajas y ventas navideñas. Asegura que se sigue regalando mucha bicicleta. “Resistimos a los videojuegos”, ironiza.

