Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

A veciñanza de Carril pedirá no pleno que se movan fíos para adecentar Rosalía de Castro

Fátima Frieiro
07/01/2026 00:35
La Avenida Rosalia de Castro
A Avenida Rosalia de Castro
Mónica Ferreirós
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

A sesión plenaria de mañá en Ravella –aprazada por mor da actividade de Nadal– chega con demandas veciñais debaixo do brazo. Faino, concretamente, coa presenza da veciñanza de Carril que pedirá o apoio da Corporación para instar á Xunta de Galicia a que arregle dunha vez por todas a avenida Rosalía de Castro. É este un dos viais de entrada máis importantes da localidade e de titularidade autonómica.

Non é a primeira vez que este asunto chega ao Pleno nin tampouco a primeira demanda que chegará ao Rexistro da Xunta de Galicia. De feito hai un meses que o propio goberno municipal liderado por Alberto Varela remitía expresamente á administración autonómica unha misiva pedindo a reparación urxente deste vial, moi deteriorado polo seu uso constante. E é que o tránsito de vehículos por esta avenida é constante, sobre todo durante o período estival.

Baches, firme en mal estado e tamén os problemas existentes coas inundacións en época de choivas son algunhas das cuestións que a veciñanza quere que se resolvan canto antes. Cabe lembrar que no xa rematado ano 2025 se levou a cabo por parte do Goberno central o asfaltado da céntrica Juan Carlos I. Foi aí cando o primeiro edil lembrou ao executivo autonómico a necesidade de actuar tamén en Rosalía de Castro, así como en outros viais da súa titularidade como é Agustín Romero, que arrastra dende hai xa anos graves problemas de accesibilidade.

Agora estas demandas chegarán á sesión plenaria a través da asociación de veciños e veciñas da localidade carrilexa. A cita está prevista para as cinco da tarde e nela tamén se abordarán outras cuestións como as alegacións aos depósitos de betún previstos para o porto.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Perros en el refugio de la Asociación Protectora de Vilagarcía

Las adopciones de animales en los refugios de Arousa tienden al alza frente a los abandonos
Sandra Rey
Los Reyes Magos desembarcaron en la Praza da Liberdade de Carril en sus coches descapotables

El día de Reyes se vivió con visitas “reales”, juguetes y mucho roscón
Fátima Frieiro
Vista aérea de este entorno donde se prevé levantar tres nuevos bloques

Meaño compra la parcela para vivienda social en Dena pero con alegaciones de los dueños
Beni Yáñez
Vistas de la Rúa Florida

Urbanismo de Vilagarcía aprueba un proyecto para construir cuatro viviendas en un bajo de A Florida
Olalla Bouza