Vilagarcía será sede internacional del ilusionismo

El gallego Pedro Volta durante un espectáculo

El Festival Internacional de Ilusionismo de Galicia llegará el viernes al Auditorio, convirtiendo a Vilagarcía en epicentro mundial de la magia. El artífice de este espectáculo es Pedro Volta, finalista de Got Talent y promotor del especial 'Estrelas Máxicas', de la TVG.

Junto al gallego estarán la canadiense Julia Chen (primera mujer de la historia en ganar el FISM, denominado 'Óscar de la Magia'); el estadounidense Sutar Mcdonald (ganador del Penn & Teller Fool Us); el argentino Mirko Callaci (que cuenta en su haber con los codiciados premios Mandrake d'Or y el León de Oro de Siegfried & Roy); el alemán Julios Frack, que además de ser campeón mundial del FISM se le considera uno de los magos más innovadores de Europa por sus monumentales puestas en escena.

El evento, organizado por la compañía Ilusions Works SL, comenzará a las 20:30 horas y promete 70 minutos de espectaculares y asombrosos números, que sorprenderán al público. Las entradas están a la venta en Ataquilla al precio de 22, 18 y 15 euros (más los gastos de gestión). También se venderán en el Auditorio desde las 18:30 horas.

En Fexdega

Será además el último fin de semana de Fexturrón, que también estará protagonizado por los trucos. El sábado, a partir de las seis y media de la tarde, tendrá lugar la gala de clausura de FexMaxia. Con entrada gratuita, las personas asistentes podrán disfrutar de un espectáculo en el que intervendrán Samuel Moreno (finalista de Got Talent en 2018) e Iago Saavedra (uno de los magos más prometedores de Galicia y experto en trucos de cerca), así como el lucense Roberto Lolo (que también saca sonrisas de su chistera). Son los mismos que, durante las últimas semanas, hicieron las delicias de las familias en el parque navideño de A Maroma, con sus actuaciones y talleres de magia. Ahora, se juntan en un espectáculo final para despedir la Navidad en Vilagarcía. El Fexturrón aún seguirá abierto un día más, hasta el domingo, cuando cerrará sus puertas tras mes y medio de éxitos rotundos.