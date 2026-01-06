Urbanismo de Vilagarcía aprueba un proyecto para construir cuatro viviendas en un bajo de A Florida

Vistas de la Rúa Florida Gonzalo Salgado

El Consello de la Xerencia de Urbanismo del Concello de Vilagarcía acaba de dar el visto bueno a un proyecto para construir cuatro viviendas en un antiguo bajo comercial de la Rúa Florida. Se trata de una parcela que abarca varios inmuebles, con un total de 556 metros cuadrados y una superficie construida de 125 metros cuadrados, próxima también al parque de A Coca, según los datos que muestra el Catastro, buscando por referencia.

El proyecto, que cuenta con los informes favorables, consiste en el acondicionamiento de este bajo para cuatro viviendas en edificio de actual uso residencial privado. Está promovido por Construcciones Vicando. Las obras deberán empezar, según la legislación vigente, en un plazo no superior a seis meses y acabar antes de tres años, con posible concesión de prórrogas. Además, una vez finalicen, recuerdan desde la Xerencia, deberá formularse la comunicación previa de primera ocupación, pasos todos ellos contemplados en la normativa vigente.

Subida de los alquileres

Lo cierto es que, durante los últimos años, la tendencia de convertir bajos en viviendas se ha multiplicado en Vilagarcía. A la espera de los datos de 2025, en diciembre de 2024 desde el Concello señalaban que las nueve licencias otorgadas para este tipo de actuaciones eran cinco veces más que las se daban, por ejemplo, en 2019, cuando este tipo de solicitudes eran más bien residuales (una o dos al año), mientras que ahora son cada vez más comunes.