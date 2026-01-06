Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Cortegada, una isla de récord

Fueron más de 10.000 personas las que se acercaron por el parque nacional que mira a Carril

Olalla Bouza
06/01/2026 17:34
Muelle de la isla de Cortegada
Vistas desde el embarcadero de la isla de Cortegada
Mónica Ferreirós
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El balance de la Consellería de Medio Ambiente sobre las visitas a los parques nacionales deja unas cifras muy positivas en la isla de Cortegada, que bate todos los récords. Fueron un total de 10.588 las personas que pudieron disfrutar de las maravillas de su paisaje, su historia y su patrimonio, así como de las vistas al mar y a Carril.

En términos generales, el Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia cerró el año 2025 con un total de 500.000 visitantes, de los cuales 327.357 fueron a las Cíes- una cifra algo más baja que en el año anterior- y 142.309 se registraron en Ons, que mantiene las mismas cifras que en el balance anterior.

Otro de los enclaves arousanos incluido en Illas Altánticas es Sálvora, que tuvo un total de 14.634 visitantes durante 2025. Es Cortegada la que bate récords. La isla, que nunca pasara de las 10.000 personas, lleva en realidad cinco años en crecimiento, hasta el punto de que duplicó visitantes durante este último lustro.

Periodos de más afluencia

En cuanto a la temporada de más afluencia, según explican desde la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, es la que va desde el 15 de mayo al 15 de septiembre, que ya se considera alta. Fue la que concentró el mayor número de viajeros y, dentro de este periodo, el mes de agosto fue el más concurrido, con un total de 163.654 personas; seguido de julio (132.751) y junio (82.719).

También destaca el buen comportamiento de la Semana Santa- con un balance de 13.784 personas durante todo el mes de abril, frente a las 11.570 del año anterior- y de los meses de mayo, junio y octubre, periodos en los que se detectó también un aumento de afluencia generalizado.

Recuperación de la ermita

Precisamente durante este año la Xunta finalizó la rehabilitación de la Ermita da Virxe dos Milagres, actuación que permite convertirla en un centro cultural que acogerá diversas actividades. En este sentido, las consellerías de Medio Ambiente y Cultura firmaron un convenio para dotarla de contenido.

La administración autonómica destaca su apuesta por la desestacionalización de los viajes a Illas Atlánticas a lo largo del año, así como para dar a conocer un poco más entre los visitantes de otros puntos del país las islas de Sálvora y Cortegada. 

Para ello, llevan a cabo actividades educativas y de voluntariado ambiental (que se desarrollan durante todo el año) o visitas guiadas gratuitas, que pone la dirección del parque nacional a la disposición de la ciudadanía interesada en conocer este espacio protegido fuera de época estival.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El gallego Pedro Volta durante un espectáculo

Vilagarcía será sede internacional del ilusionismo
Olalla Bouza
El coche accidentado sufrió daños, principalmente, en su rueda delantera izquierda tras salirse de la vía en la AG-11, a su paso por Taragoña

Un conductor sale ileso de un aparatoso accidente de tráfico en la Autovía do Barbanza, tras rebasar el viaducto de la ría en Taragoña
Chechu López
Estudantes universitarios preparan os seus exames nunha biblioteca do campus coruñés

A Xunta destina dous millóns ás bolsas Erasmus para universitarios
Redacción
Dos niños leyendo un libro

O número de centros con clubs de lectura aumenta un 10% e acada xa o medio milleiro en Galicia
Redacción