Cortegada, una isla de récord

Vistas desde el embarcadero de la isla de Cortegada Mónica Ferreirós

El balance de la Consellería de Medio Ambiente sobre las visitas a los parques nacionales deja unas cifras muy positivas en la isla de Cortegada, que bate todos los récords. Fueron un total de 10.588 las personas que pudieron disfrutar de las maravillas de su paisaje, su historia y su patrimonio, así como de las vistas al mar y a Carril.

En términos generales, el Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia cerró el año 2025 con un total de 500.000 visitantes, de los cuales 327.357 fueron a las Cíes- una cifra algo más baja que en el año anterior- y 142.309 se registraron en Ons, que mantiene las mismas cifras que en el balance anterior.

Otro de los enclaves arousanos incluido en Illas Altánticas es Sálvora, que tuvo un total de 14.634 visitantes durante 2025. Es Cortegada la que bate récords. La isla, que nunca pasara de las 10.000 personas, lleva en realidad cinco años en crecimiento, hasta el punto de que duplicó visitantes durante este último lustro.

Periodos de más afluencia

En cuanto a la temporada de más afluencia, según explican desde la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, es la que va desde el 15 de mayo al 15 de septiembre, que ya se considera alta. Fue la que concentró el mayor número de viajeros y, dentro de este periodo, el mes de agosto fue el más concurrido, con un total de 163.654 personas; seguido de julio (132.751) y junio (82.719).

También destaca el buen comportamiento de la Semana Santa- con un balance de 13.784 personas durante todo el mes de abril, frente a las 11.570 del año anterior- y de los meses de mayo, junio y octubre, periodos en los que se detectó también un aumento de afluencia generalizado.

Recuperación de la ermita

Precisamente durante este año la Xunta finalizó la rehabilitación de la Ermita da Virxe dos Milagres, actuación que permite convertirla en un centro cultural que acogerá diversas actividades. En este sentido, las consellerías de Medio Ambiente y Cultura firmaron un convenio para dotarla de contenido.

La administración autonómica destaca su apuesta por la desestacionalización de los viajes a Illas Atlánticas a lo largo del año, así como para dar a conocer un poco más entre los visitantes de otros puntos del país las islas de Sálvora y Cortegada.

Para ello, llevan a cabo actividades educativas y de voluntariado ambiental (que se desarrollan durante todo el año) o visitas guiadas gratuitas, que pone la dirección del parque nacional a la disposición de la ciudadanía interesada en conocer este espacio protegido fuera de época estival.