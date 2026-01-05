Visita televisiva en Arousa: Christian Gálvez y Patricia Pardo presumen de una escapada navideña a Vilagarcía

El presentador y la periodista en la playa de A Compostela Cedida

Christian Gálvez, el conocido presentador de televisión, y su pareja, la periodista, Patricia Pardo, visitan Vilagarcía de Arousa para celebrar el final de las fiestas navideñas en familia.

La pareja compartió una serie de imágenes en sus redes sociales de su última visita a Galicia, concretamente a Santiago de Compostela y a la capital de O Salnés.

En las imágenes se pueden ver espacios muy reconocidos en Arousa, como la playa de A Compostela, el Pazo de Vistalegre o el restaurante A Batea, en el puerto.