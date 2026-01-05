Vilagarcía
Visita televisiva en Arousa: Christian Gálvez y Patricia Pardo presumen de una escapada navideña a Vilagarcía
El presentador y la periodista se dejaron ver por rincones icónicos de la ciudad como la playa de A Compostela, el Pazo de Vistalegre o el restaurante A Batea
Christian Gálvez, el conocido presentador de televisión, y su pareja, la periodista, Patricia Pardo, visitan Vilagarcía de Arousa para celebrar el final de las fiestas navideñas en familia.
La pareja compartió una serie de imágenes en sus redes sociales de su última visita a Galicia, concretamente a Santiago de Compostela y a la capital de O Salnés.
En las imágenes se pueden ver espacios muy reconocidos en Arousa, como la playa de A Compostela, el Pazo de Vistalegre o el restaurante A Batea, en el puerto.