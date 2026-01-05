Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía 

Visita televisiva en Arousa: Christian Gálvez y Patricia Pardo presumen de una escapada navideña a Vilagarcía

El presentador y la periodista se dejaron ver por rincones icónicos de la ciudad como la playa de A Compostela, el Pazo de Vistalegre o el restaurante A Batea

Fátima Pérez
05/01/2026 10:51
El presentador y la periodista en la playa de A Compostela
El presentador y la periodista en la playa de A Compostela
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Christian Gálvez, el conocido presentador de televisión, y su pareja, la periodista, Patricia Pardo, visitan Vilagarcía de Arousa para celebrar el final de las fiestas navideñas en familia. 

La pareja compartió una serie de imágenes en sus redes sociales de su última visita a Galicia, concretamente a Santiago de Compostela y a la capital de O Salnés. 

En las imágenes se pueden ver espacios muy reconocidos en Arousa, como la playa de A Compostela, el Pazo de Vistalegre o el restaurante A Batea, en el puerto. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Nace el primer bebé del 2026 en el Hospital do Barbanza
Chechu López
El Rey Baltasar saluda a los asistentes en la salida desde el lugar de A Tomada del recorrido en coches descapotables que les llevó por las parroquias rurales pobrenses

Melchor, Gaspar y Baltasar inician el recorrido en coches descapotables por las parroquias de A Pobra antes de participar en la Cabalgata vespertina
Chechu López
Ambulancia del 016 durante un operativo en la comarca

CCOO pide una ambulancia más para la comarca de O Salnés
Olalla Bouza
Sol Agra, deputada de Lingua da Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña recibe 25 solicitudes para financiar persoal técnico de normalización lingüística
Redacción