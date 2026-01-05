Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Vilagarcía recomienda llegar con tiempo para la Cabalgata y aparcar en los disuasorios

La Avenida da Mariña quedará cerrada desde las 16 horas y el acceso al centro urbano desde las 18

Olalla Bouza
05/01/2026 12:00
Reyes Magos en Vilagarcía
Los Reyes Magos en Vilagarcía
Gonzalo Salgado
El Concello de Vilagarcía recomienda llegar con tiempo a la ciudad para poder ver con comodidad la Cabalgata, que se prevé multitudinaria ante la ausencia de lluvias. La Avenida da Mariña quedará cerrada desde las 16 horas, por motivos de organización, mientras que los principales accesos al centro urbano se cortarán a las 18 horas. Se trata del triángulo que forman la Glorieta da Mariña Española (sentido Doutor Tourón- Praza de España), As Carolinas (desde el ambulatorio) y Rosalía de Castro (desde O Ramal).

Por ello, a los que estén de tránsito Ravella les recomienda el uso de las circunvalaciones, mientras que a los que se desplacen para ver el recorrido de los Magos de Oriente les pide que "o fagan con tempo, porque prevense retencións de tráfico", así como que utilicen, preferentemente, los apacarmientos disuasorios.

Igualmente, se recuerda a los titulares de vados que tengan en cuenta esta circunstancia, porque se puede dar el caso de que no puedan salir del garaje mientras dure el evento. En caso de urgencia, se pueden dirigir a la Policía Local para buscar una solución.

Por último, se recomienda que la infancia, sobre todo la de menor edad, vayan de la mano de sus familiares y, en el caso de personas con especial sensibilidad o que vayan con mascotas, se les recuerda que habrá música y pirotecnia.

El recorrido

La Cabalgata saldrá a las 19 horas de la Praza da II República (explanada del Auditorio) para desfilar por la Avenida da Mariña hacia la Praza da Peixería por Doutor Carús, Alexandre Bóveda, Alejandro Cerecedo y Doutor Tourón. Pasará por la Praza de España y seguirá por Edelmiro Trillo, Padre Feijóo y Arapiles hasta llegar a los Xardíns de Ravella. Allí, los Magos bajarán de sus vehículos para realizar el último tramo del trayecto a pie, atravesando el parque.

Redacción