Vilagarcía licita el suministro de una mini-excavadora para Obras y un coche para Cementerios

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía saca a licitación el suministro de una mini excavadora para el servicio de Obras y el alquiler de un vehículo para el de Cementerios. Con una inversión total de 95.000 euros (más IVA incluido), esta actuación permitirá ampliar el parque móvil municipal.

Obras cuenta con una excavadora, pero necesita de otra de un tamaño más reducido para operar en espacios limitados, como el levantamiento de aceras o el mantenimiento de caminos estrechos. Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el 16 de enero y el contrato incluye la reparación y reposición de piezas, así como un curso sobre el uso y mecánica del aparato.

El servicio de Cemiterios tiene, en la actualidad, un vehículo de renting cuyo contrato acaba a finales de abril, por lo que el nuevo alquiler se licita ahora para que la adjudicataria resultante pueda suministrar el coche, completamente equipado según las características que se especifican en los pliegos, el 1 de mayo. El automóvil será un turismo nuevo, de cinco plazas, con portón trasero o puerta corredera lateral. Será utilizado en los desplazamientos a los camposantos de Vilagarcía y O Carril, así como para transportar material necesario para las tareas. El contrato, de 48 meses, incluye el mantenimiento.