Más de dos mil urgencias hospitalarias en cinco días en los hospitales de Pontevedra y O Salnés

Entrada de Urgencias del Hospital do Salnés Gonzalo Salgado

Los dispositivos asistenciales del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, tanto en Atención Primaria como Hospitalaria, mantuvieron una elevada actividad entre los días 31 de diciembre y 4 de enero, según informan desde la Consellería de Sanidade.

En concreto, durante esos cinco días fueron 2.044 pacientes los pasaron por los hospitales; de estos, 1.331 fueron asumidos conjuntamente por Montecelo y e Hospital Provincial.

En cuanto al Hospital do Salnés, fueron 713 urgencias las que atendió durante este mismo periodo. El día de más actividad fue el 2 de enero (también en Pontevedra), con 204 asistencias; seguido del 3, con 153; y del 4, con 145. El primero de año se registraron 120 asistencias, mientras que el 31 de diciembre se contabilizaron 90 atenciones en el centro de Ande.

En el ámbito de la Atención Primaira, los nueve PAC del área registraron, entre el 31 de diciembre y el 4 de enero, un total de 3.841 asistencias, de las cuales 1.441 fueron en el distrito sanitario de O Salnés.

La gerencia del área sanitaria destaca que esta actividad asistencial se llevó a cabo “con normalidade” gracias a la “planificación dos dispositivos especiais activados con motivo das festas de Nadal” y recuerdan a la ciudadanía la importancia de hacer un uso responsable de los servicios de urgencias, recurriendo a los recursos disponibles según la gravedad del proceso, para garantizar así una atención eficaz y de calidad