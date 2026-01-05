La justicia deja en libertad al hombre detenido por violencia machista en Vilagarcía

Imagen del edificio judicial de Vilagarcía

El juzgado de instrucción de Vilagarcía ha ordenado la puesta en libertad del hombre detenido el domingo por violencia machista tras, presuntamente, golpear a su pareja en su casa y después de que esta pidiese auxilio.

Los hechos ocurrieron unos minutos antes de las tres y media de la tarde, cuando la mujer se asomó a un balcón para gritar “Socorro, policía”. Fueron los propios vecinos de la zona los que dieron la voz de alarma y estuvieron esperando a la llegada de los agentes policiales, que se personaron en el lugar.

De hecho la Policía Local fue la primera en hacer acto de presencia y una testigo les comentó que la mujer había sido empujada, de forma violenta, al interior del inmueble. En el rellano y en el interior del piso se encontraron ropa desperdigada que, al parecer, pertenecía al presunto agresor. Fue la propia víctima la que les confirmó que había sido golpeada- presentaba lesiones en la frente- y que no era la primera vez que sucedía. Sin embargo, no quiso interponer denuncia, pero la Policía actuó de oficio.

Como consecuencia de este episodio, también resultó herida una agente del cuerpo municipal en un hombro y tuvo que ser trasladada al Hospital do Salnés. Hasta la zona también se desplazó una patrulla de la Policía Nacional así como una ambulancia de Urxencias Médicas, 061, que trasladó a la víctima, con claros signos de nerviosismo, también al centro de Ande.