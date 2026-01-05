Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía 

En Vilagarcía el Roscón de Reyes se reserva y se quiere relleno

Las panaderías aseguran que también tienen encargos de Madrid, de personas que pasan el verano en Arousa y ahora buscan el sabor de casa

Fátima Pérez
05/01/2026 14:50
El tradicional Roscón de Reyes
El tradicional Roscón de Reyes
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

A pocas horas de la celebración de Reyes, los vilagarcianos ya hacen cola en las pastelerías para hacerse con el postre más tradicional de estas fechas: el Roscón de Reyes. Una costumbre que, aunque perdura en el tiempo, no es ajena a las nuevas tendencias que marca el consumidor. En Vilagarcía, las pastelerías lo tienen claro: la moda es el roscón relleno.

“La tendencia es que casi todos sean rellenos, ya sea de trufa, de nata o de crema”, explican desde la Panificadora Víctor Cordo e. Hijos S.L.. Además, entre ellos el de nata es el que se lleva la palma como el favorito de los más golosos. También hay los que prefieren el roscón sencillo. “Aquí hay muchos que optan por la rosca de siempre, pocos la quieren con frutas”, apunta la Panadería Alonso.

Hablamos además de unos dulces que no solo se quedan en la comarca de Arousa, algunos viajan por toda la península. “Tenemos encargas de gente que pasa aquí el verano, nos conocen y nos piden que se los enviemos a sus casas por Navidad”, cuenta Alonso. Este pasado viernes enviaron ya algunos de sus roscones a destinos como Madrid u otros puntos del país, para que todos puedan disfrutar de la tradición pero con sabor arousano.

Roscón por encargo

Otra de las tendencia que aumenta son las reservas. “Lo encargan después de fin de año. Nosotros por ejemplo para hoy ya cerramos reservas el día 3”, aclara Víctor Cordo, y es que de esta manera los clientes se pueden asegurar de llevar a la mesa el roscón más indicado. “Cuando vienen a veces no encuentran lo que quieren porque son o más pequeños o más grandes”, explica Alonso.

Además de las diferentes recetas de rosca, se amplía también la clientela. Cada año son más y más las personas que se suman a festejar con este dulce. “Hay muchísima gente, pero muchísima”, reiteran desde las panificadoras que aún se preparan para vivir mañana su día grande, el Día de Reyes.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La Banda Municipal de Valga, la Orquestra Clásica y la Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro

Banda, Orquestra y Coral: Valga despide la Navidad con su tradicional concierto conjunto en el
Fátima Pérez
Los Bomberos de Boiro y de Ribeira acabaron por sofocar las llamas que afectaron a la campana extractora y a los muebles situados alrededor de la misma

Registrado un incendio en una vivienda unifamiliar en el lugar de Monte de Dorna en Taragoña
Chechu López
La portavoz del PSOE en un pleno, Tania García

El PSOE tira de ironía para responder al PP y celebra que "por fin recoñeza a utilidade" de los disuasorios
Olalla Bouza
Trabajos de desbroce en una parroquia de Cuntis

Cuntis inicia una campaña de prevención de incendios con trabajos de desbroce en Troáns
Fátima Pérez