En Vilagarcía el Roscón de Reyes se reserva y se quiere relleno

El tradicional Roscón de Reyes Gonzalo Salgado

A pocas horas de la celebración de Reyes, los vilagarcianos ya hacen cola en las pastelerías para hacerse con el postre más tradicional de estas fechas: el Roscón de Reyes. Una costumbre que, aunque perdura en el tiempo, no es ajena a las nuevas tendencias que marca el consumidor. En Vilagarcía, las pastelerías lo tienen claro: la moda es el roscón relleno.

“La tendencia es que casi todos sean rellenos, ya sea de trufa, de nata o de crema”, explican desde la Panificadora Víctor Cordo e. Hijos S.L.. Además, entre ellos el de nata es el que se lleva la palma como el favorito de los más golosos. También hay los que prefieren el roscón sencillo. “Aquí hay muchos que optan por la rosca de siempre, pocos la quieren con frutas”, apunta la Panadería Alonso.

Hablamos además de unos dulces que no solo se quedan en la comarca de Arousa, algunos viajan por toda la península. “Tenemos encargas de gente que pasa aquí el verano, nos conocen y nos piden que se los enviemos a sus casas por Navidad”, cuenta Alonso. Este pasado viernes enviaron ya algunos de sus roscones a destinos como Madrid u otros puntos del país, para que todos puedan disfrutar de la tradición pero con sabor arousano.

Roscón por encargo

Otra de las tendencia que aumenta son las reservas. “Lo encargan después de fin de año. Nosotros por ejemplo para hoy ya cerramos reservas el día 3”, aclara Víctor Cordo, y es que de esta manera los clientes se pueden asegurar de llevar a la mesa el roscón más indicado. “Cuando vienen a veces no encuentran lo que quieren porque son o más pequeños o más grandes”, explica Alonso.

Además de las diferentes recetas de rosca, se amplía también la clientela. Cada año son más y más las personas que se suman a festejar con este dulce. “Hay muchísima gente, pero muchísima”, reiteran desde las panificadoras que aún se preparan para vivir mañana su día grande, el Día de Reyes.