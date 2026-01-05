El PSOE tira de ironía para responder al PP y celebra que "por fin recoñeza a utilidade" de los disuasorios

La portavoz del PSOE , Tania García, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El gobierno local responde a las críticas del PP sobre el estado de los aparcamientos disuasorios asegurando que ya habían anunciado un repaso total de la “extensa rede” de VaiCar.

Los socialistas acusan a los conservadores de hacer los reproches en base a los propios anuncios del ejecutivo. Eso sí, el ejecutivo ironiza con que “celebra” que la formación conservadora “recoñeza, por fin, a utilidade da rede”; aunque les reprochan que, al tiempo que la califican de “solución temporal”, pidan que se ponga luz pública en fincas privadas.

De hecho, inciden en que ya se actuó en diciembre en O Piñeiriño, Carril y Marxión, que hoy mismo se está interviniendo en Os Duráns y que, en cuanto acaben las fiestas, se hará un repaso general por toda la red de aparcamientos.

Recuerdan que en temporada de lluvias surgen otras prioridades (como roturas de saneamiento o arreglos en los colegios) y que son 2.500 plazas. “Agora so falta que comparen as que creamos nós coas que crearon eles”, dice la portavoz, Tania García.

Además, los socialistas les piden a los populares que tengan la misma atención a otros proyectos que también tienen que ver con la movilidad. "Por exemplo, o aparcamento disuasorio para vehículos compartidos no lugar de Coruxo, ao pé da circunvalación, un proyecto que a Xunta deixou a medio facer cando se deu conta de que os terreos non eran seus e tivo que renunciar aos fondos europeos cos que sufragar a obra; os mesmos fondos que tan fonda preocupación causa no PP, según quen os use, claro", finaliza García Sanmartín.