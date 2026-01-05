Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El PSOE tira de ironía para responder al PP y celebra que "por fin recoñeza a utilidade" de los disuasorios

El gobierno señala que las obras demandadas ya están planificadas

Olalla Bouza
05/01/2026 13:57
La portavoz del PSOE en un pleno, Tania García
La portavoz del PSOE , Tania García, durante un Pleno
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El gobierno local responde a las críticas del PP sobre el estado de los aparcamientos disuasorios asegurando que ya habían anunciado un repaso total de la “extensa rede” de VaiCar. 

Los socialistas acusan a los conservadores de hacer los reproches en base a los propios anuncios del ejecutivo. Eso sí, el ejecutivo ironiza con que “celebra” que la formación conservadora “recoñeza, por fin, a utilidade da rede”; aunque les reprochan que, al tiempo que la califican de “solución temporal”, pidan que se ponga luz pública en fincas privadas.

De hecho, inciden en que ya se actuó en diciembre en O Piñeiriño, Carril y Marxión, que hoy mismo se está interviniendo en Os Duráns y que, en cuanto acaben las fiestas, se hará un repaso general por toda la red de aparcamientos.

Recuerdan que en temporada de lluvias surgen otras prioridades (como roturas de saneamiento o arreglos en los colegios) y que son 2.500 plazas. “Agora so falta que comparen as que creamos nós coas que crearon eles”, dice la portavoz, Tania García.

Además, los socialistas les piden a los populares que tengan la misma atención a otros proyectos que también tienen que ver con la movilidad. "Por exemplo, o aparcamento disuasorio para vehículos compartidos no lugar de Coruxo, ao pé da circunvalación, un proyecto que a Xunta deixou a medio facer cando se deu conta de que os terreos non eran seus e tivo que renunciar aos fondos europeos cos que sufragar a obra; os mesmos fondos que tan fonda preocupación causa no PP, según quen os use, claro", finaliza García Sanmartín.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La Banda Municipal de Valga, la Orquestra Clásica y la Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro

Banda, Orquestra y Coral: Valga despide la Navidad con su tradicional concierto conjunto en el
Fátima Pérez
El tradicional Roscón de Reyes

En Vilagarcía el Roscón de Reyes se reserva y se quiere relleno
Fátima Pérez
Los Bomberos de Boiro y de Ribeira acabaron por sofocar las llamas que afectaron a la campana extractora y a los muebles situados alrededor de la misma

Registrado un incendio en una vivienda unifamiliar en el lugar de Monte de Dorna en Taragoña
Chechu López
Trabajos de desbroce en una parroquia de Cuntis

Cuntis inicia una campaña de prevención de incendios con trabajos de desbroce en Troáns
Fátima Pérez