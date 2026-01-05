El BNG enmienda al PSOE y pide el rechazo del Pleno a los depósitos de betún en el Puerto de Vilagarcía

Grupo municipal del BNG de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El grupo municipal del BNG presenta una enmienda de sustitución a la que lleva el PSOE a Pleno sobre los tanques de betún en el Puerto, al entender que aborda la situación de forma “superficial”. Señalan los nacionalistas que se trata de un “problema estructural que afecta ao desenvolvemento” de la ciudad, y no está vinculado “únicamente” a la altura.

La formación que lidera Xabier Rodríguez recuerda otros proyectos en zona portuaria que suscitaron su oposición y la de la ciudadanía, como los depósitos de Ferrazo o los tanques de aceite “de ata 20 metros de altura”. Aseguran que la nueva terminal se sitúa en este contexto de “facilitar instalacións de gran capacidade e impacto” e inciden en que “reducir a altura dos depósitos non resolve nin mitiga os riscos ambientais, sanitarios, de seguridade nin as incompatibilidades cos usos urbanos e produtivos próximos”.

En este sentido, recuerdan que se ubican “nun porto urbano e unha ría con alto valor ecolóxico e social”. Por todo ello, en su moción piden que se manifieste el rechazo del Concello a este proyecto; que se inste a la Xunta a denegarlo; exigir una evaluación ambiental ordinaria, integral de la actividad, incluido el transporte y estudiar otras localizaciones.