CCOO pide una ambulancia más para la comarca de O Salnés

Ambulancia del 016 durante un operativo en la comarca | Gonzalo Salgado

El sindicato Comisións Obreiras reclama una ambulancia asistencial más para dar servicio a Vilagarcía, Catoira y Vilanova. Ante el próximo inicio del proceso de licitación de los contratos del servicio de transporte sanitario terrestre, la central señala que hay una "oportunidade clave para revisar e adecuar os recursos asistencias ás necesidades da poboación".

Piden que el nuevo vehículo esté operativo durante doce horas diarias durante los 365 días del año. Recuerdan que los tres municipios que comparten transporte sanitario suman 50.000 habitantes, "cifra en continuo crecemento", que va acompañada de un aumento sostenido de la demanda de asistencia sanitaria.

Recursos "insuficientes"

En la actualidad, recuerdan, el área dispone de una ambulancia asistencial básica (operativa durante las 24 horas y todo el año) y una medicalizada. "Resultan insuficientes", señalan desde CCOO Arousa, que piden que se tenga en cuenta "o incremento das asistencias sanitarias urxentes", así como "a dispersión xeográfica do territorio" y la "elevada carga asistencial e a frecuente simultaneidade de incidencias".

Por todo ello, el sindicato reclama reforzar la cobertura sanitaria, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la calidad y la seguridad de la atención prestada en situaciones de emergencia. Unas reclamaciones que plantea de cara a la renovación del convenio sectorial y de los pliegos de condiciones de la próxima licitación.