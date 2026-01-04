Mi cuenta

Vilagarcía

Vilagarcía sigue a la espera de una reunión con la Xunta para desbloquear la intermodal

Conectar el transporte en autobús con el de tren es una demanda de la ciudad desde hace años

Olalla Bouza
04/01/2026 21:26
Imagen de archivo del alcalde, Alberto Varela, delante de la estación de autobuses
Imagen de archivo del alcalde, Alberto Varela, delante de la estación de autobuses
Gonzalo Salgado
EL Concello de Vilagarcía sigue a la espera de que la Consellería de Presidencia convoque la anunciada reunión para desbloquear, tras varios años, el proyecto de la estación intermodal. En junio, desde el departamento que dirige Diego Calvo aseguraron que, su intención, era organizar dicho encuentro antes de que finalizase el año, que expiró hace unos días sin que desde el ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela tengan noticia alguna a este respecto.

 De hecho, desde Ravella recuerdan que en noviembre enviaron una solicitud de reunión a la administración autonómica, pero que no obtuvieron respuesta alguna. En realidad, el retraso de este proyecto va mucho más allá de unos meses, ya que desde 2021 que se anunció que ya estaba prácticamente listo.

 Por entonces, era la Consellería de Infraestruturas la que lo promovía, pero a grandes rasgos no cambió mucho lo anunciado desde la Xunta de Galicia: Un intercambiador que permita conectar ambas terminales y la reurbanización del entorno.

Circunstancias favorables

 Las circunstancias no pueden ser mejores: están a escasos metros de distancia. Eso sí, desde Presidencia pusieron una condición a esta actuación, que es la de abordar los usos que se le den al actual edificio de la estación de autobuses, donde hay locales que gestionan diversas asociaciones. Sea como sea, lo que pretenden desde el gobierno local es que se acelere el proceso y se inicie, cuanto antes, el diálogo para desbloquear el proyecto.

