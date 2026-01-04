Vilagarcía actuará sobre el Valdés Bermejo con el Forme 2026

El edil de Emprego, Álvaro Carou Gonzalo Salgado

El proyecto Forme, que pone en marcha la Concellería de Promoción Económica y que es un programa de formación, práctica profesional e incentivos para la contratación, ya está listo para su próxima edición.

La Xunta de Goberno Local aprobó el proyecto de este año, que tiene como objetivo la realización de obras de utilidad colectiva. En concreto, apuestan por dos certificados: el de Pavimentos y albañilería de urbanización (nivel 2) y el de Instalación de elementos de carpintería (nivel 2). Para la realización de este proyecto piden una subvención de 445.576 euros a la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta, a la que se sumarían otros 35.000 de aportación municipal.

El objetivo, explican en el proyecto, es la recuperación integral y revalorización del Parque Valdés Bermejo; la elaboración y mantenimiento de mobiliario para puesta en valor de los espacios públicos naturales y urbanos o la realización y acondicionamiento de equipamientos e infraestructuras de albañilería en edificios y espacios de titularidad municipal. Para ello, son necesarias 20 personas, distribuidas entre los módulos mencionados. El Concello también recibe una subvención de la Diputación para contratar tres trabajadores por doce meses.