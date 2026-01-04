Sale al balcón a pedir socorro tras una presunta agresión machista de su pareja, que acaba detenido por la Policía Local de Vilagarcía

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local Gonzalo Salgado

Un hombre fue detenido en una intervención conjunta de la Policía Local y la Policía Nacional de Vilagarcía por una presunta agresión a su pareja. Ocurrió sobre las 15:22 horas de la tarde y la mujer llegó a pedir ayuda a través de la ventana. De hecho, fue un particular el que dio el aviso, al oír los gritos de “Socorro, Policía” que enviaba la víctima al exterior. La Policía Local fue la primera en llegar a la zona y una testigo les confirmó que la mujer había sido introducida, de forma violenta, al interior del inmueble.

Al poco de llegar al piso, los agentes se encontraron en el rellano con prendas tiradas por el suelo, que al parecer pertenecían al hombre. Dentro, había más ropa desperdigada y también estaba la pareja. En un primer vistazo, ya comprobaron que la mujer tenía “lesiones evidentes”, sobre todo en la frente.

Hasta la zona también se desplaza una patrulla de la Policía Nacional así como una ambulancia de Urxencias Médicas 061, con personal sanitario. Los agentes locales se entrevistan por separado con ellos y, fuentes de la investigación, señalan que la mujer dice haber sido agredida por su pareja y asegura que no es la primera vez que sucede. Él, por el contrario, lo niega todo. Aunque la víctima no quiere presentar denuncia, los policías actúan de oficio, al tratarse de un delito de violencia machista cuya comisión debe investigarse. Sin embargo, en el momento del arresto, se acentúan los nervios de la mujer, que ya eran elevados.

Teléfono de ayuda

De hecho, en el momento de meterla en la ambulancia, para su revisión médica en el Hospital do Salnés, la mujer se resiste y una policía local acaba herida, por lo que tiene que ser también atendida en el centro de Ande. El presunto agresor fue trasladado a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional, situada en la Avenida da Mariña, donde permanecerá hasta su pase a disposición judicial.

Con motivo de la conmemoración del 25-N- Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres- el CIM de Vilagarcía hizo público los datos de atenciones realizadas hasta noviembre de 2025. Fueron un total de 144, con un crecimiento del 20 por ciento de las denuncias por violencia machista durante los últimos doce meses. En colaboración directa con la Policía Local y la Policía Nacional, el CIM realiza campañas para erradicar las violencias machistas. El 016 es el teléfono para prestar ayuda y apoyo a las mujeres que están siendo víctimas de esta lacra. No deja rastro en la factura, pero debe borrarse del registro de llamadas..