Diario de Arousa

Vilagarcía

Rubiáns ya tiene todo listo para inaugurar la Exposición da Camelia

Será el próximo fin de semana e incluye un homenaje a Fernando Vila

Olalla Bouza
04/01/2026 18:33
Una edición anterior de la Camelia
Gonzalo Salgado
La parroquia de Rubiáns ya está preparada para rendir culto a la flor reina de las Rías Baixas. El centro cultural O Souto acogerá el próximo fin de semana, el sábado 10 y el domingo 11, la Exposición da Camelia. Una cita que contará con un homenaje a uno de los cultivadores más importantes de Rubiáns, Fernando Vila. 

La inauguración de la muestra será el sábado, a partir de las 17:30 horas y contará, como no podía ser de otra manera, con la música del grupo de gaitas de Santa Plácida. Al día siguiente, domingo, también se podrá visitar la exposición en horario de mañana (de once a dos y media) y de tarde (desde las 17 a las 20:30 horas).

 A las nueve de la noche tendrá lugar la clausura de una cita en la que la asociación cultural y vecinal pone mucho mimo, ya que es toda una tradición en Rubiáns. Además, el domingo por la tarde también habrá un taller sobre Coidados da túa camelia, que cuenta con una quincena de plazas.

