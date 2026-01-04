Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Los pajes reales cogen todos los recados en Vilagarcía

Zona Aberta organizó la visita en una tarde frenética de compras

Olalla Bouza
04/01/2026 19:37
Un momento de la visita de los pajes
Un momento de la visita de los pajes
Gonzalo Salgado
La infancia tuvo la ocasión de ultimar sus peticiones de regalos a los pajes de los Reyes Magos, que estuvieron esta tarde en la ciudad de la mano de la asociación de comerciantes y hostelería Zona Aberta. También se dejaron pasar  ayudantes de Melchor, Gaspar y Baltasar. Mañana es el día grande, con la Cabalgata de Reyes, pero mientras tanto son muchas las familias que ultimaron las compras- para ayudar a los de Oriente- en una tarde frenética, con todos los establecimientos abiertos de par en par y manos cargadas de bolsas.

 Los que hayan realizado sus compras o consumiciones en establecimientos asociados a Zona Aberta pueden aspirar a un premio. La asociación realizará el sorteo de tres vales de mil euros el próximo jueves. Para participar, solo hay que presentar un ticket relleno con los datos, que se entregarán en los propios comercios y bares. El colectivo que preside Rocío Louzán participa activamente en la dinamización de las fiestas navideñas, con actividades como las chocolatadas o la visita de los pajes reales.

