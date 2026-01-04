El Concello de Vilagarcía llama al civismo tras el "enésimo" ataque a un adorno navideño

Bola vandalizada Gonzalo Salgado

El gobierno local de Vilagarcía hace un llamamiento al civismo, después de que se produjera el “enésimo” acto vandálico a la decoración de Navidad. En esta ocasión, se trata de la bola que adorna el cruce de la Rúa do Río con Valentín Viqueira.

Para ello, los vándalos utilizaron material combustible, realizando tres agujeros en la capa de plástico, produciendo importantes daños. Es uno más de los ataques que registró la decoración navideña durante estas fiestas. Y es que desde el Concello explican que, en los días pasados, se detectaron otros actos similares, que afectaron al mobiliario urbano y a otros elementos ornamentales, incluidas las plantas.

"Un referente en Galicia"

En todo caso, desde el Concello inciden en que se trata de actos residuales y que lo que hagan unos pocos “non pode danar o esforzo económico e a dedicación do personal municipal, que a inmensa maioría dos cidadáns e de quen nos visita si respecta e valora”, apuntan desde el equipo que preside Alberto Varela. En este sentido, desde el gobierno local inciden en que además de las luces, adjudicadas a una firma, la administración municipal hace un “notable investimento” en los jardines efímeros, en la Aldea de Nadal y en un sinfín de actividades. Para ello, apuntan fuentes municipales, “non só son necesarios cartos, senón o traballo e o talento dos empregados públicos- que tamén son veciños- de distintos servizos, e tanto unha cousa como a outra merecen respecto”.

Para Ravella, estos actos no empañan que la decoración navideña conviertan a Vilagarcía en, dicen, “un referente” en Galicia. “Hai unha inmensa maioría que celebra e respecta o que se fai, demostrando que o civismo é parte fundamental no modelo de cidade”, dice el ejecutivo.