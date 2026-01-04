Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía llama al civismo tras el "enésimo" ataque a un adorno navideño

Utilizaron material combustible para hacer tres agujeros en la bola situada en la Rúa do Río

Olalla Bouza
04/01/2026 19:09
Bola vandalizada
Bola vandalizada
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El gobierno local de Vilagarcía hace un llamamiento al civismo, después de que se produjera el “enésimo” acto vandálico a la decoración de Navidad. En esta ocasión, se trata de la bola que adorna el cruce de la Rúa do Río con Valentín Viqueira. 

Para ello, los vándalos utilizaron material combustible, realizando tres agujeros en la capa de plástico, produciendo importantes daños. Es uno más de los ataques que registró la decoración navideña durante estas fiestas. Y es que desde el Concello explican que, en los días pasados, se detectaron otros actos similares, que afectaron al mobiliario urbano y a otros elementos ornamentales, incluidas las plantas.

"Un referente en Galicia"

En todo caso, desde el Concello inciden en que se trata de actos residuales y que lo que hagan unos pocos “non pode danar o esforzo económico e a dedicación do personal municipal, que a inmensa maioría dos cidadáns e de quen nos visita si respecta e valora”, apuntan desde el equipo que preside Alberto Varela. En este sentido, desde el gobierno local inciden en que además de las luces, adjudicadas a una firma, la administración municipal hace un “notable investimento” en los jardines efímeros, en la Aldea de Nadal y en un sinfín de actividades. Para ello, apuntan fuentes municipales, “non só son necesarios cartos, senón o traballo e o talento dos empregados públicos- que tamén son veciños- de distintos servizos, e tanto unha cousa como a outra merecen respecto”.

 Para Ravella, estos actos no empañan que la decoración navideña conviertan a Vilagarcía en, dicen, “un referente” en Galicia. “Hai unha inmensa maioría que celebra e respecta o que se fai, demostrando que o civismo é parte fundamental no modelo de cidade”, dice el ejecutivo.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Casa do Pobo de Portonovo

La memoria gráfica e histórica de Portonovo se cuela entre la literatura más vendida en Sanxenxo
A. Louro
Sorteo de Navidad de la ABE en Boiro

La ABE despide su campaña de Navidad con el esperado sorteo de 3.000 euros en bonos de compra
Fátima Pérez
Un momento de la visita de los pajes

Los pajes reales cogen todos los recados en Vilagarcía
Olalla Bouza
Jugadoras de todos los conjuntos posaron para una foto de familia

¡Hasta la próxima, Arousa Fútbol 7!
Carlos Paz