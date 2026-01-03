Vuelca un coche en Bamio y sus ocupantes resultan ilesas

Así quedó el vehículo Gonzalo Salgado

n nuevo accidente en la PO-548 a su paso por Bamio se saldó con sus dos ocupantes ilesas, pese a que el coche volcó y quedó boca arriba. Lograron salir por su propio pie y no precisaron asistencia médica, según indicaron fuentes del operativo. Ocurrió a las 18:29 horas de la tarde, según el aviso registrado por el Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, en dirección a Vilagarcía y en el tramo que se encuentra al pasar la farmacia, muy cerca del acceso al camping, en O Campanario.

Fuentes del dispositivo de emergencias indican que las ocupantes del vehículo señalaron que se salieron de la vía intentando esquivar a un coche que iba realizando adelantamientos de forma peligrosa. Al hacerlo, quedaron volcadas sobre la cuneta, pero lograron salir del vehículo. De hecho, aunque hasta la zona se desplazaron los efectivos del parque de Bombeiros de Vilagarcía, dependiente del Consorcio Provincial, no tuvieron que intervenir, ya que no fue necesaria la excarcelación de las ocupantes. Hasta la zona también se desplazó una patrulla de la Policía Local de Vilagarcía, así como el Servizo Municipal de Emerxencias y Protección Civil y la Guardia Civil de Tráfico.

Es este último cuerpo el encargado de las diligencias del accidente. En cualquier caso, el siniestro pese a su aparatosidad se salda unicamente con daños materiales, ya que el coche quedó bastante destrozado. Eso sí, es un nuevo ejemplo de la siniestralidad de esta carretera, especialmente en los últimos meses. Y es que fueron varios los accidentes que se registraron, algunos de ellos por la presencia de jabalíes pero, en otros casos, también indicaron el exceso de velocidad como una de las causas de mayor riesgo.