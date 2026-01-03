Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vuelca un coche en Bamio y sus ocupantes resultan ilesas

Un nuevo accidente muestra la siniestralidad de la PO-548, que une Vilagarcía con Catoira

Olalla Bouza
03/01/2026 21:15
Así quedó el vehículo
Así quedó el vehículo
Gonzalo Salgado
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

n nuevo accidente en la PO-548 a su paso por Bamio se saldó con sus dos ocupantes ilesas, pese a que el coche volcó y quedó boca arriba. Lograron salir por su propio pie y no precisaron asistencia médica, según indicaron fuentes del operativo. Ocurrió a las 18:29 horas de la tarde, según el aviso registrado por el Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, en dirección a Vilagarcía y en el tramo que se encuentra al pasar la farmacia, muy cerca del acceso al camping, en O Campanario. 

Fuentes del dispositivo de emergencias indican que las ocupantes del vehículo señalaron que se salieron de la vía intentando esquivar a un coche que iba realizando adelantamientos de forma peligrosa. Al hacerlo, quedaron volcadas sobre la cuneta, pero lograron salir del vehículo. De hecho, aunque hasta la zona se desplazaron los efectivos del parque de Bombeiros de Vilagarcía, dependiente del Consorcio Provincial, no tuvieron que intervenir, ya que no fue necesaria la excarcelación de las ocupantes. Hasta la zona también se desplazó una patrulla de la Policía Local de Vilagarcía, así como el Servizo Municipal de Emerxencias y Protección Civil y la Guardia Civil de Tráfico. 

Es este último cuerpo el encargado de las diligencias del accidente. En cualquier caso, el siniestro pese a su aparatosidad se salda unicamente con daños materiales, ya que el coche quedó bastante destrozado. Eso sí, es un nuevo ejemplo de la siniestralidad de esta carretera, especialmente en los últimos meses. Y es que fueron varios los accidentes que se registraron, algunos de ellos por la presencia de jabalíes pero, en otros casos, también indicaron el exceso de velocidad como una de las causas de mayor riesgo.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Artesanías gallegas en Boiro

Esta tienda de Boiro almacena piezas de artesanía gallega contemporánea
Fátima Pérez
Vistas de la Avenida de Pontevedra

Sin cambios: El tráfico apenas se vio alterado en la última década en las carreteras estatales de Vilagarcía
Olalla Bouza
El grupo A Misela de Noia ofrecerá un concierto gratuito en el Auditorio

Ribeira recibe el Año Nuevo con un concierto gratuito mañana en el Auditorio
Fátima Pérez
Borja Sáez controla un balón

Capelo lleva al Villalonga FC en volandas hacia la próxima ronda
María Caldas