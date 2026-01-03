Sin cambios: El tráfico apenas se vio alterado en la última década en las carreteras estatales de Vilagarcía

Vistas de la Avenida de Pontevedra Gonzalo Salgado

El tráfico de vehículos en las carreteras estatales que atraviesan Vilagarcía apenas varió en los últimos diez años, según los datos que arroja el mapa del Ministerio de Transportes para el periodo comprendido entre 1998 y 2024, y a la espera de conocer las estadísticas del ejercicio que acaba de finalizar. Cabe destacar que se trata de un mapa que arroja datos solo de las carreteras de titularidad estatal, es decir, la N-640, tanto la A, que atraviesa la parroquia de Rubiáns y la conocida como la Avenida de Pontevedra; como el otro tramo, que es el que conecta con el Puerto.

Es de esta última parte de la que hay menos estadísticas, solo a partir de 2012, pero con los datos de la conocida como recta de Rubiáns, uno de los accesos principales a Vilagarcía, se puede extraer cierta idea de cómo evolucionó el uso de los vehículos en los últimos años. Cabe destacar, en este sentido, que fue una evolución desigual y que las cifras, eso sí, distan mucho de alcanzar las que se daban en esta carretera en los inicios del siglo XXI.

Fue precisamente ese año, 2001, cuando se registró un importante incremento, de un 137 por ciento, en el transporte ligero- y un aumento parecido en el pesado- con un total de 21.158 vehículos de media al día. En los años siguientes, la horquilla se movió entre los 18.133 tráficos medios de 2004 y los 15.001 de 2002, hasta llegar a otro punto de inflexión. Es el que se produce en 2011, con 22.925 de intensidad media en esta carretera, que marca un nuevo récord. A partir de ahí- precisamente con la entrada en funcionamiento y mayor utilización del vial al Puerto- comienza de nuevo a descender. Es, en cualquier caso, una evolución desigual que no permite hablar de una implantación de la reducción del uso del vehículo en los últimos años. De hecho, entre 2023 y 2024 subió ligeramente, especialmente en el transporte ligero, que pasó de una media de 9.678 a 10.626 vehículos. El único bajón, que tampoco es especialmente significativo, se registra en los años de la pandemia, especialmente en 2020, cuando se produjo el confinamiento por covid.

Tráfico pesado

En cuanto a los vehículos pesados, son 693 los que atravesaron de media la recta de Rubiáns durante 2024. De estos, según los datos que arroja el mapa de carreteras del Ministerio de Transportes, 24 llevaban mercancías peligrosos y 18 eran camiones sin remolque. Este tipo de tráfico tampoco registró variaciones de importancia desde el inicio de siglo hasta la actualidad.

En cuanto al vial al Puerto, la intensidad es algo mayor, de 12.263 vehículos de media, y fue en ascendente desde su puesta en marcha, ya que los primeros registros hablan de 8.799. Son los datos que hablan del tráfico en global, pero las cifras del transporte pesado son parecidas, también algo mayores que en el otro tramo (1.511 de media en total) y con una evolución siempre al alza salvo en los años 2024, 2023, 021, 2019 y 2016.

Sin noticias del Ministerio

En todo caso, cabe recordar que sobre la N-640, a su paso por el casco urbano (desde la rotonda del Ciprés hasta la Praza da Constitución) va a sufrir un importante cambio con la reforma que tiene prevista el Ministerio de Transportes. Eso sí, por el momento no se sabe mucho sobre los plazos de este proyecto, que apuesta por la humanización de la zona y contempla la construcción de carriles bici, de una rotonda en mitad de la recta, la ampliación de las aceras- que ni siquiera existen en algunos tramos y en otras son muy estrechas-, la ralentización del tráfico o la ordenación de los aparcamientos, con reducción de las plazas, así como la creación de zonas peatonales.

Fue presentada a las puertas de 2023 y en octubre de ese año se anunciaba su adjudicación a la empresa Enurcoin. Más de tres años después, desde el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, siguen sosteniendo que sigue en redacción y que el procedimiento será largo, ya que antes tiene que someterse a exposición pública.

Datos no disponibles

Los datos, en cualquier caso, no permiten una radiografía completa de la evolución del tráfico en Vilagarcía, ya que faltan las carreteras de titularidad autonómica. Una de ellas, la PO-548- que precisamente enlaza en la Praza da Constitución con la N-640- es una de las que registra más tráfico de Vilagarcía, especialmente durante la temporada estival y para desesperación de las personas usuarias. La Xunta de Galicia, y en concreto la Consellería de Planificación de Infraestruturas, cuenta con sus propias estadísticas, pero en ellas no aparece- al menos por demarcación municipal- los viales que pasan por Vilagarcía (además del que cruza la ciudad desde Carril está el que va por Cornazo, entre otros).

Por ello, no es posible conocer cuál es el volumen de tráfico de esta carretera, cuyo estado no ha suscitado pocas quejas. Y es que el pavimento se encuentra en muy mal estado, siendo frecuentes las bolsas de aguas muy grandes en cuanto se registran precipitaciones- debido también al estado del subsuelo, ya que el saneamiento lleva décadas sin tocarse- y también hay una gran cantidad de baches. A este respecto, desde la administración autonómica señalan que están pendientes de una propuesta del Concello que, por su parte, defiende que corresponde la actuación, al completo, a su titular, la Xunta. También hay quejas sobre el paso de camiones de gran tonelaje, pero a este respecto la Consellería apela a la necesidad de un consenso con el sector empresarial.