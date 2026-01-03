Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Setga realizará las nuevas farolas del Paseo Marítimo que une Vilagarcía con Carril

Rebaja el precio de algo más de 491.000 euros, cinco mil por debajo del de licitación

Olalla Bouza
03/01/2026 16:49
Vistas del Paseo Marítimo con niebla
Gonzalo Salgado
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La renovación de la iluminación del Paseo Marítimo que une Vilagarcía con Carril acaba de ser adjudicada a la empresa Setga, que ofrece un precio de 491.405,20 euros, cinco mil menos de lo establecido en el concurso. La Xunta de Goberno aprobó la adjudicación, tras el procedimiento público, y el contrato será firmado durante el mes de enero. Las previsiones de Ravella son, por tanto, que en primavera ya estén listas.

La actuación consistirá en la instalación de 54 nuevos báculos, que se contemplan como más eficientes y con mayor potencia lumínica. Además, tendrán un diseño exclusivo para Vilagarcía, creado por el escultor Elías Cochón.

Setga es una empresa radicada en la provincia de Pontevedra, con 35 años de experiencia y, desde Ravella señalan que es una de las "máis prestixiosas firmas de iluminación en España". De hecho, realizó trabajos en tres continentes y 16 países, estando entre los más destacados la iluminación del casco histórico de Amsterdam, que la convirtieron en un referente internacional.

En dos fases

La actuación tiene como objetivo renovar las actuales luminarias, que tras varias décadas de funcionamiento se encuentran en un estado deficiente y tienen una baja eficiencia energética. Algunas, señalan desde Ravella, tienen corrosión y reactancias, al final de su vida útil. "Por iso, e aproveitando a oportunidade dos fondos Next Generation, o goberno local presentou o plan de substitución, que se entende como unha primeira fase". Y es que, durante esta actuación, no acabarán en la punta carrilexa sino frente al hotel y, por el tramo sur, no empezarán en O Ramal, sino donde está la zona del pinar.

Para actuar en O Ramal, esperarán a que se recupere este espacio para el uso público, actuación que ejecuta Marconsa. "Neste sentido, é preciso lembrar que a rehabilitación do propio Paseo Marítimo tamén se fixo en dúas fases, por tratarse de proxectos que requiren un gran presuposto", argumentan fuentes municipales.

La obra adjudicada a Setga consiste en la instalación de 54 nuevas luminarias, con dos modelos. Uno de doble brazo y 7,5 metros de altura, que será el utilizado entre A Concha y hasta después del lavadero; y otro de un brazo, desde este último punto y hasta la zona verde delante del hotel, donde el paseo se hace más estrecho y que acogerá ocho unidades.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Pedro Muñoz durante el pasado Campeonato de España en Huelva

Pedro Muñoz será arbitro en el Campeonato de España
María Caldas
Un drakkar vikingo que llevará a los Reyes Magos de Oriente en esta cabalgata

En Catoira los Reyes Magos cambiarán sus camellos por drakkars en la cabalgata vikinga
Fátima Pérez
Zona en la que se intervendrá

Podemos de Vilagarcía cree que la alegación del Concello a los tanques de betún es "cosmética"
Olalla Bouza
Público durante la Cabalgata del año pasado

Este será el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos en Vilagarcía
Olalla Bouza