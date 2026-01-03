Setga realizará las nuevas farolas del Paseo Marítimo que une Vilagarcía con Carril

Vistas del Paseo Marítimo con niebla Gonzalo Salgado

La renovación de la iluminación del Paseo Marítimo que une Vilagarcía con Carril acaba de ser adjudicada a la empresa Setga, que ofrece un precio de 491.405,20 euros, cinco mil menos de lo establecido en el concurso. La Xunta de Goberno aprobó la adjudicación, tras el procedimiento público, y el contrato será firmado durante el mes de enero. Las previsiones de Ravella son, por tanto, que en primavera ya estén listas.

La actuación consistirá en la instalación de 54 nuevos báculos, que se contemplan como más eficientes y con mayor potencia lumínica. Además, tendrán un diseño exclusivo para Vilagarcía, creado por el escultor Elías Cochón.

Setga es una empresa radicada en la provincia de Pontevedra, con 35 años de experiencia y, desde Ravella señalan que es una de las "máis prestixiosas firmas de iluminación en España". De hecho, realizó trabajos en tres continentes y 16 países, estando entre los más destacados la iluminación del casco histórico de Amsterdam, que la convirtieron en un referente internacional.

En dos fases

La actuación tiene como objetivo renovar las actuales luminarias, que tras varias décadas de funcionamiento se encuentran en un estado deficiente y tienen una baja eficiencia energética. Algunas, señalan desde Ravella, tienen corrosión y reactancias, al final de su vida útil. "Por iso, e aproveitando a oportunidade dos fondos Next Generation, o goberno local presentou o plan de substitución, que se entende como unha primeira fase". Y es que, durante esta actuación, no acabarán en la punta carrilexa sino frente al hotel y, por el tramo sur, no empezarán en O Ramal, sino donde está la zona del pinar.

Para actuar en O Ramal, esperarán a que se recupere este espacio para el uso público, actuación que ejecuta Marconsa. "Neste sentido, é preciso lembrar que a rehabilitación do propio Paseo Marítimo tamén se fixo en dúas fases, por tratarse de proxectos que requiren un gran presuposto", argumentan fuentes municipales.

La obra adjudicada a Setga consiste en la instalación de 54 nuevas luminarias, con dos modelos. Uno de doble brazo y 7,5 metros de altura, que será el utilizado entre A Concha y hasta después del lavadero; y otro de un brazo, desde este último punto y hasta la zona verde delante del hotel, donde el paseo se hace más estrecho y que acogerá ocho unidades.