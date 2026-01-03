Ravella autoriza la delimitación del área para las 350 viviendas públicas

La zona de As Carolinas ha sido la elegida por la Xunta de Galicia para la actuación de interés autonómico Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía ha dado el visto bueno a la delimitación inicial que el Instituto Galego de Vivenda e Solo ha puesto sobre la mesa para poder llevar a cabo la construcción de un total de 350 viviendas de protección pública en la zona de As Carolinas. Es un paso inicial imprescindible para que desde la administración autonómica puedan activar el proyecto en cuestión. En esta delimitación inicial –y como ya había dicho en su día la Xunta de Galicia– se establece una actuación muy embrionaria, de ahí que de momento la administración autonómica no haya tenido en cuenta las aportaciones realizadas desde el gobierno local respecto de la elección de la zona.

Nuevos pisos también en la parcela cedida en la zona de Marxión La zona de Marxión también contará con viviendas públicas. De hecho fue el pasado mes de julio cuando el Concello de Vilagarcía le cedía a Vivenda e Solo la parcela de forma gratuita para que se puedan ejecutar en este punto un total de diez domicilios. En este caso la parcela tiene una superficie de 675 metros cuadrados. La redacción de este proyecto en concreto fue adjudicada por el Consello da Xunta el pasado mes de septiembre a la firma UTE Oxil-Domohomo por un importe superior a los 85.000 euros. Los domicilios tendrán como mínimo 65 metros.

Y es que fue ya a finales del mes de octubre cuando el ejecutivo de Alberto Varela remitió un escrito a la Xunta referente a la actuación que afectará a la Avenida das Carolinas y a las calles Coca y Arealonga. Desde el Concello entienden que la actuación – muy necesaria y que supondrá un balón de oxígeno en materia de vivienda en la capital arousana– debe tener en cuenta las viviendas que ya hay en la zona para evitar, en todo caso, su expropiación. Además desde el Concello creen que deben aprovecharse las vías de acceso ya existentes y previstas en el Plan Xeral Municipal para completar así el tejido urbano en este nuevo ámbito de intervención.

Por último Ravella cree que el perímetro de la zona de actuación debe ajustarse al máximo con el objetivo de que sea un proyecto compacto que no deje por el medio parcelas inservibles.

Paso imprescindible

La conformidad municipal es un requisito imprescindible para la declaración de interés autonómico de la actuación, de ahí que entiendan desde la Xunta que el pronunciamiento del Concello sobre la delimitación del ámbito de actuación seleccionado deba ser claro y no suscitar dudas.

Adjudican la redacción del proyecto para la construcción de 350 viviendas públicas en As Carolinas Más información

Será más adelante cuando se podrán hacer las consideraciones que se consideren oportunas o incluso presentar alegaciones. Y no solo el Concello, sino también personas propietarias de terrenos, negocios y viviendas que puedan verse afectadas por este proyecto calificado como de Interese Autonómico (PIA).

El proyecto, en 2027

Cabe recordar que la Xunta de Galicia adjudicó el pasado mes de octubre la redacción del proyecto de las 350 viviendas públicas. Este debería estar terminado – si se cumplen los plazos previstos– en el año 2027. En ese proyecto figurará en concreto el área afectada y también los planes de expropiación que deberán llevarse a cabo en 15 meses. La zona afectada asciende a 6,2 hectáreas. Si todo va bien y los plazos administrativos y burocráticos se llevan a cabo sin retrasos las obras de construcción de estas viviendas protegidas empezarían en el año 2028. Así que, de momento, todavía hay margen.

Las alegaciones –una vez que se abra el plazo oficial–parecen inevitables tanto por parte del Concello como de particulares. Y es que, a priori, la actuación no solo afectará a viviendas, sino también a negocios asentados en el entorno.