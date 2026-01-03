Mi cuenta

Vilagarcía

Podemos de Vilagarcía cree que la alegación del Concello a los tanques de betún es "cosmética"

La formación morada critica que se centren en la altura de los tanques y no en sus peligros ambientales

Olalla Bouza
03/01/2026 17:40
Zona en la que se intervendrá
Zona en la que se intervendrá
Cedida
El círculo de Podemos de Vilagarcía califica de "cosmética" y "burla á veciñanza" la alegación presentada por el Concello al proyecto de la terminal de betún del Puerto, ya que está "centrada unicamente na altura dos tanques de almacenaxe e non nos riscos ambientais e para a saúde pública" que, dicen, llevan aparejados.

"Centrar a oposición nunha cuestión estética como a altura dos depósitos é unha estratexia de maquillaxe política que elude o verdadeiro problema: o risco para a saúde pública e a produtividade da Ría de Arousa", señalan desde el círculo local.

Podemos Vilagarcía presentó alegaciones formales en las que exige una Avaliación de Impacto Ambiental completa e inciden en que se almacenarán más de 300.000 metros cúbicos de betún "a temperaturas de entre 150 e 170" grados centrígrados. Consideran, además, que la planta generaría alrededor de 4.000 toneladas anuales de dióxido de carbono. "Un accidente suporía unha catástrofe económica e alimentaria irreversible para a Ría de Arousa", la más productiva, recuerdan los morados. Por ello, defienden que el proyecto "non se arranxa baixándolle uns metros de altura", sino con un rechazo total y una apuesta por los combustibles fósiles.

