Este será el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos en Vilagarcía

Público durante la Cabalgata del año pasado Gonzalo Salgado

Los Reyes Magos están a punto de llegar a Vilagarcía y el Concello ya tiene todo listo para recibirlos. Será el lunes 5 de enero, por la tarde, cuando Sus Majestades de Oriente recorran las calles de la ciudad acompañados de un séquito compuesto por 600 personas, repartiendo caramelos y mucha ilusión, especialmente entre la infancia.

Melchor, Gaspar y Baltasar dispondrán este año de 3.200 kilos de caramelos sin gluten, que lanzarán al público desde sus vistosas carrozas. Las personas que forman el séquito real pertenecen a 16 colectivos de al ciudad, entre los que se encuentran las ANPA de varios colegios, asociaciones culturales y vecinales, grupos musicales, el Centro de Educación Especial, Protección Civil y los centuriones del club de rugby Os Ingleses, entre otros. Un autobús histórico llevará al alumnado del colegio de Marxión y la Banda de Música se encargará de amenizar el acto, tocando panxoliñas tradicionales.

A esta comitiva y a los pajes de las respectivas casas reales se sumarán 60 niños y niñas de Vilagarcía que, equipados con la respectiva vestimenta, tripularán las carrozas en las que viajan Melchor, Gaspar y Baltasar y en las que llevan regalos de cada monarca.

Una jornada fría pero sin lluvia

La Cabalgata saldrá a las 19 horas de la Praza da II República (explanada del Auditorio) para desfilar por la Avenida da Mariña hacia la Praza da Peixería por Doutor Carús, Alexandre Bóveda, Alejandro Cerecedo y Doutor Tourón. Pasará por la Praza de España y seguirá por Edelmiro Trillo, Padre Feijóo y Arapiles hasta llegar a los Xardíns de Ravella. Allí, los Magos bajarán de sus vehículos para realizar el último tramo del trayecto a pie, atravesando el parque.

Melchor, Gaspar y Baltasar subirán al escenario instalado frente al Concello para dirigirse al público en su tradicional discurso. Tras esta primera toma de contacto y tras ser recibidos en el Consistorio por el alcalde y las autoridades locales, Sus Majestades de Oriente se acomodarán en los tronos del Salón Nobre para recibir a quienes deseen saludarlos personalmente y expresarles sus deseos para la noche más mágica del año.

Se trata, en esta ocasión, de una Cabalgata muy esperada, ya que en los últimos cinco años, desde la pandemia de coronavirus, sufrió varios imprevistos. El último, no relacionado ya con la alerta sanitaria, fue precisamente en la pasada edición, cuando las fuertes lluvias obligaron a cambiar el tradicional paseo por una recepción en el Auditorio. Para el lunes las previsiones metereológicas apuntan a una jornada fría pero sin precipitaciones, por lo que el mágico recorrido saldrá sin ninguna limitación y con toda la ilusión que siempre lleva.