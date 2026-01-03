El PP exigirá en el Pleno la elaboración de un protocolo contra el acoso laboral y sexual

La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja Mónica Ferreirós

El Partido Popular defenderá una moción en el Pleno para exigir al gobierno local que elabore un protocolo propio contra el acoso laboral y sexual. Los conservadores exponen que el Concello debe ser “un entorno de traballo seguro, respectuoso e libre de calquera tipo de violencia ou discriminación” e inciden en que este tipo de planes además de ser una obligación legal es “unha cuestión de sentido común e responsabilidade ética”.

En el texto los populares piden el apoyo del resto de grupos presentes en la Corporación para elaborar el citado protocolo, así como para crear una comisión de trabajo en la que participen representantes de todos los partidos con presencia en la Corporación, sindicatos, portavoces de la plantilla de trabajadores y expertos técnicos en la materia. Los conservadores indican que esa comisión sería la que presentaría un borrador inicial del protocolo para su debate y posterior aprobación definitiva, así como trasladar el citado plan a la plantilla municipal.

En la moción el PP apuesta por “unha administración que protexa aos seus empregados”. Entienden además que el protocolo en cuestión no debe realizarse a puerta cerrada, sino con el máximo consenso y transparencia por parte de los diferentes actores.