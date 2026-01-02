Qué hacer en Vilagarcía en el fin de semana: Este es el famoso tributo que se puede ver en el Auditorio

La edil de Cultura y el alcalde, delante de la Rivas Briones Mónica Ferreirós

La oferta cultural del fin de semana en Vilagarcía llega cargada, con actos para todos los públicos y, especialmente, para el familiar. También con diversos escenarios, siendo el Auditorio el principal pero también el recinto ferial de Fexdega, la Praza da Peixería o la Aldea de Nadal, en Clara Campoamor.

Mañana sábado, a las 17 horas, el público familiar podrá disfrutar de la experiencia inmersiva de La Granja de Zenón: 'En busca del arcoíris', una producción apoyada en imágenes que se proyectarán en una pantalla led de más de 150 metros cuadrados y que permitirán que espectadores y personajes se adentren y comparten historia, con protagonistas corales.

"O galiño Bartolito e o seu amigo Tito lánzanse a buscar o arco da vella, a pesar de que os seus amigos Zenón e Pinto lles din que é algo imposible. Malia todo, e como eles pensan que non hai que deixar de crer nin de liotar polos soños, afrontan o reto que amenizarán coas mellores cancións" de La Granja, explican desde la Concellería de Cultura, que dirige Sonia Outón.

El espectáculo de Grey Coda está dirigido a un público a partir de 4 años. Todos los asistentes, independientemente de la edad, deberán sacar entrada. Los precios son de 32, 30 y 28 euros (zonas A, B y C, respectivamente), a lo que hay que sumar los gastos de gestión de la venta anticipada en Ataquilla. De no agotarse antes, podrán comprarse el mismo sábado, a partir de las 15 horas, en el propio Auditorio.

Actividades gratuitas

Ya por la noche, a partir de las 21 horas, llega todo un viaje musical al pasado. El Auditorio se vestirá de brillantina para recibir el 'Revolution Tour. ABBA, The New Experience", una de las mejores bandas tributo del grupo sueco, que interpretará sus grandes éxitos en un espectáculo audiovisual, a gran escala, que combina música, tecnología, imágenes y escenografía en un concierto totalmente inmersivo. Todo un viaje sensorial y emocional, de 120 minutos de duración. Las entradas se venden de forma anticipada en Ataquilla por precios de 38, 34 y 30 euros, según la zona del patio de butacas e incluyendo los gastos de gestión. De no agotarse antes, podrán comprarse en el propio Auditorio.

Pero la oferta del último fin de semana de las navidades llega también cargada de actividades gratuitas. Es el caso del taller infantil de cocina Nadal Cheg, que se celebrará a las 11:30 en la Praza da Peixería y que cuenta con 35 plazas, destinadas a un público de entre seis y once años.

En la misma Peixería, pero a partir de las 19 horas, se representará 'O Quebranoces', un espectáculo de títeres organizado por la Concellería de Xuventude en el marco del programa 'Vilagarcía, Nadal de Libro'. Está basado en el cuento clásico de Navidad de Hoffmann y cuenta con música de Tchaikowsky.

También gratuito, y dentro del Fexturrón, en Fexdega, desde las 18:30 horas tendrá lugar una nueva sesión del Fexmaxia, con Roberto Lolo y las 'Chiquimagias', un espectáculo que llega para dejar a los asistentes boquiabiertos, con asombrosos trucos de cartas e ilusionismo, en cuya realización participará el público.