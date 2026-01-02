O Ramal, la ampliación de la EDAR y el cuartel, retos principales de O Salnés para 2026

La futura Estación Marítima de Vilagarcía transformará la fisionomía del muelle de pasajeros Mónica Ferreirós

El 2026 será un año de transformaciones en materia de infraestructuras en diferentes puntos de la comarca de O Salnés. El 2025 se despedía con retos sobre la mesa y proyectos licitados – aunque no empezados–y con otros que están a punto de salir a contratación para responder a demandas históricas o para dar impulsos importantes en materia de saneamiento, turismo o humanización en los nueve municipios de esta comarca arousana. Lo que está claro es que son proyectos valorados muchos en millones de euros y que se reparten en diversas áreas que van desde la sanidad, pasando por el medio ambiente y sin olvidarse de la educación.

En Vilagarcía la mayoría de las propuestas que el equipo de Alberto Varela tiene pensadas para los próximos doce meses ya están licitadas o empezadas. Es el caso, por ejemplo, de la futura pradera de la zona de O Ramal. Es una de las iniciativas más ambiciosas del ejecutivo socialista, que invierte en la recuperación de esta parte de la fachada marítima más de un millón de euros. Los trabajos se iniciaron el pasado mes de junio y, si los plazos se cumplen según lo fijado en la adjudicación, deberían estar terminados en abril. La actuación elimina plazas de aparcamiento en el espacio de 4.300 metros cuadrados que, sin embargo, se recuperan para el uso peatonal y ciudadano. Incluso está proyectada para la zona una cafetería.

Impulso al turismo

Recuperar la fachada costera y, al mismo tiempo, incentivar el turismo náutico en la capital arousana es también lo que busca la obra de la Estación Marítima ya iniciada. El proyecto cambia por completo la fisionomía del muelle de pasajeros y los trabajos tienen que estar terminados este año que acaba de empezar. Es una obra de la Xunta de Galicia y con una inversión también millonaria.

No solo de turismo y humanizaciones vivirá Vilagarcía en el nuevo año. De hecho la ampliación de la EDAR –con una inversión sin precedentes en materia de saneamiento– es otro de los retos para 2026. La obra debería empezar este mismo año y, al mismo tiempo, la Xunta debería tener terminada la de los tanques de tormenta tanto de Fexdega como de la avenida Valle-Inclán.

El gobierno local busca poder sacar adelante ya la ampliación de la piscina de Fontecarmoa, otra de las obras estrella del programa de Alberto Varela. En materia sanitaria el centro de salud todavía tendrá que esperar hasta 2027, que es cuando se cumplen los plazos de ejecución.

En las zonas más rurales el proyecto estrella de Vilagarcía –que acaba de ser adjudicado– se ubica en Vilaxoán con la humanización integral de la calle Bouza de Abaixo. En este mismo enclave llevar a cabo mejoras en O Preguntoiro es algo que está comprometido, pero nada definido por el momento. En peatonalizaciones lo que busca el Concello de Vilagarcía es poder sacar delante en este 2026 la mejora de Vicente Risco –en pleno centro urbano– y culminar así el modelo de ciudad que en 2025 protagonizó la calle Clara Campoamor.

Demandas que vienen de años

Por su parte Cambados –aunque con una vocación claramente comarcal– afronta los próximos doce meses con la mirada puesta en si, por fin, se iniciarán las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil. El proyecto está actualmente en licitación por 10,3 millones de euros y se espera que esté adjudicado en primavera. Eso sí, lo que es seguro que es que no estará operativo en los próximos doce meses, sino que para ello habrá que esperar mínimo a finales de 2027. De ahí que los agentes tengan que seguir por ahora en el puesto de A Merced.

La capital del albariño también verá renovado a lo largo de esta anualidad que acaba de estrenarse el Pazo de Torrado. Su mejora ha sido adjudicada por 700.000 euros y la idea es que esté lista entre la primavera y el verano. Pendientes de licitación hay actuaciones en materia deportiva como la cubierta de las gradas de Burgáns, que ronda los 91.000 euros, o la reforma de la Casa do Mar que podría llegar a los 800.000 euros.

En saneamiento está a punto de terminar la obra de Augas de Galicia en el centro urbano cambadés y en la parroquia de Castrelo y este 2026 se prevé la ampliación de la ETAP de Treviscoso, pendiente de adjudicación por parte de la Xunta de Galicia y que costará más de cinco millones de euros. Es una obra que beneficiará a la Mancomunidade, de ahí que los concellos asumirán el 20% del coste y el resto lo hará la Xunta.

Varias en Sanxenxo

El municipio sanxenxino inicia 2026 con una importante cartera de obras en ejecución. Son nueve y otras ocho en proceso de contratación con la previsión de que se liciten en el primer semestre de este año. Entre las que se están haciendo destaca la humanización del Camiño de Arra por un importe de 276.739 euros. También está casi lista la mejora del acceso a la Travesía Areal, con una inversión que ronda los 166.604 euros. A punto de terminarse está el cierre perimetral del Punto Limpo, así como la mejora del entorno del Mercado.

Una de las obras más potentes es la que se está llevando a cabo en el antiguo colegio de O Cruceiro, con una inversión de 2,4 millones y con el objetivo de que albergue una FP Dual de Hostelería y Restauración, un centro social para personas mayores y una biblioteca. Los trabajos de eficiencia energética de la Casa da Cultura de Meaño también son cosa de semanas.

Este 2026 se contratarán proyectos de calado como la rehabilitación del edificio multiusos de Portonovo, por 1,3 millones; el paseo litoral desde Silgar hasta Rafael Picó (por 1,8 millones) o la mejora de la seguridad vial entre Portonovo y A Vichona para la que se prevé una inversión próxima al millón de euros.

Los objetivos en O Salnés

En otras localidades de O Salnés como son Meis la mirada está puesta en si, por fin, se va a llevar a cabo el inicio de las obras del ansiado centro de salud. Es la primera vez que hay una partida específica consignada en los presupuestos de la Xunta. En todo caso no estaría lista la obra para este 2026. En esta misma localidad siguen los trabajos del parque acuático, aunque las fechas no son claras y no se sabe si, por fin, estará operativo de cara al verano.

En Vilanova se prevé que la obra del talaso de O Terrón empiece a lo largo de los próximos meses. La licitación será en dos fases y los trabajos darán respuesta a un proyecto que lleva nada más y nada menos que dos décadas en la casilla de salida.

Otra de las grandes obras en los municipios salinienses es la del futuro auditorio de Meaño. La idea es que este año se apruebe le plan especial del suelo que posibilite su ejecución. Se solventaría así por fin el escollo para poder hacer realizar un espacio que lleva años solicitándose por parte de la sociedad meañesa.

Las diferentes obras previstas para este 2026 moverán millones de euros no solo de fondos propios, sino también de fondos europeos (como es el caso de Vilagarcía), de fondos de la Xunta de Galicia y de los planes específicos que tiene la Diputación de Pontevedra.