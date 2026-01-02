Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

La festividad de Reyes obliga a cambiar el mercadillo del martes al lunes día 5

El 6 tampoco abrirá la Praza de Abastos

Fátima Frieiro
02/01/2026 12:59
Mercadillo de Vilagarcía en una imagen de archivo
El mercadillo ambulante de los martes se adelanta al lunes día 5 con motivo de la celebración de la festividad de Reyes. La medida ha sido acordada entre titulares de los puestos de venta de la Praza de Abastos y los ambulantes y ya ha sido aprobada por la Concellería de Promoción Económica. De hecho los cambios ya se están publicitando en las propias instalaciones del Mercado a efectos de que las personas consumidoras se den por enteradas. Como es lógico el martes día 6 tampoco funcionará la Praza de Abastos. Debido a estos cambios la Policía Local aconseja a las personas que acostumbran a aparcar en las zonas en las que se desarrolla el mercadillo que no dejen sus vehículos ahí en la noche del domingo al lunes. En todo caso se colocarán vallas anunciando estas modificaciones.

