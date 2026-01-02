Mi cuenta

Vilagarcía

El PSOE busca la unanimidad para instar a Portos a arreglar la balaustrada de O Preguntoiro

La sesión aplazada del mes de diciembre se celebra el jueves 8 a partir de las cinco de la tarde

Fátima Frieiro
02/01/2026 16:15
La asociación vecinal también denunció en varias ocasiones el mal estado de la estructura
Mónica Ferreirós
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Partido Socialista defenderá en el próximo pleno – fijado por aplazamiento para el día 8– instar a Portos de Galicia a que antes del verano arregle y mejore la balaustrada de la playa de O Preguntoiro, en Vilaxoán. Y no solo eso, sino que actúe también en el paseo. El grupo de gobierno liderado por Alberto Varela recuerda que fue en el año 2014 (durante el ejecutivo del conservador Tomás Fole) cuando se llevó a cabo la sustitución de la barandilla de acero existente por una balaustrada que reproduce la estética de la que hay en la playa de A Compostela. Ravella expone que si bien es cierto que la apariencia es homogénea con la del otro arenal, la barandilla actual es demasiado alta y menos resistente, por lo que resta visibilidad desde la carretera a la playa.

El gobierno municipal entiende además que la barandilla – titularidad de Portos de Galicia– no ha gozado del mejor mantenimiento, al igual que ocurre con el paseo que hay justo pegado.

Imaxe da deteriorada balaustrada de Vilaxoán

Veciñanza de Vilaxoán demanda a reparación da balaustrada da praia do Preguntoiro

Más información

La visión del Concello coincide – y mucho–con la expuesta por la asociación de vecinos de la localidad vilaxonesa que en varias ocasiones insistieron ante las administraciones para que sanearan un entorno muy utilizado tanto en invierno como, sobre todo, durante la época estival.

El Concello entiende que la mejora también es necesaria para complementar las actuaciones de la administración local encaminadas a la recuperación de la bandera azul, perdida hace ya unos años.

La planta de betún

En el pleno del jueves –y como ya había anunciado el Concello–el PSOE también defenderá una moción sobre la afectación de la planta de betunes prevista para la zona portuaria. Esta se suma a la alegación presentada por la propia administración local. En el texto los socialistas hacen referencia a la “descomunal altura e volume” de los tanques previstos y entienden que estos “suporían un impacto visual, paisaxístico e patrimonial moi significativo, alteraría irreversiblemente a percepción do conxunto histórico da Comboa, afectando a bens protexidos e ao dereito da cidadanía a gozar dun entorno equilibrado e respectuoso coa súa contorna cultural”. De hecho la comparación que hace Ravella en cuanto a futuras alturas de los tanques es con la mansión de los Duques de Terranova.

