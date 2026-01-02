Mi cuenta

Vilagarcía

El PP denuncia el mal estado de los aparcamientos disuasorios y exige su mantenimiento integral

Critica que muchos de ellos carecen de iluminación y que generan inseguridad a las personas usuarias en horario nocturno

Fátima Frieiro
02/01/2026 15:47
Concejales del PP en uno de los aparcamientos
Concejales del PP en uno de los aparcamientos
El PP de Vilagarcía pone una vez más sobre la mesa la “urgencia” de actuar en los aparcamientos disuasorios de la ciudad al entender que todos presentan un elevado estado de abandono. Los conservadores señalan que van varios meses de quejas y que el gobierno local utiliza “excusas de calendario para no cumplir con sus compromisos”.

Los populares recuerdan que fue el mes de mayo pasado cuando presentaron una moción exigiendo el arreglo de estas zonas y que esta fue aprobada. “Ante la falta de avances el partido volvió a lanzar un recordatorio público el pasado mes de noviembre a través de sus redes sociales”, señalan. El PP señala que “estamos ante un patrón que se repite demasiado en este Concello: cuando el PP propone una solución, el gobierno local la tacha de innecesaria y nos critica por pedirla. Sin embargo tiempo después terminan dándonos la razón a la fuerza porque la realidad les explota en las manos”.

El PP alerta que estos aparcamientos, “de tierra y sin mantenimiento regular”, carecen en muchos casos de iluminación “lo que genera inseguridad para las personas usuarias, especialmente en horarios nocturnos”. Cree que no hacen falta parches, sino actuar de forma integral.

