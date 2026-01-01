Vilagarcía amplía al 5 de enero el plazo para gastar los bonos Son da Casa

Imagen de una de las carpas de campañas anteriores de los bonos Son da Casa G. Salgado

Los bonos Son da Casa podrán gastarse hasta el día 5. El Concello de Vilagarcía ha decidido ampliar la campaña para que las personas que todavía tengan vales sin usar no pierdan el dinero invertido. Los últimos cálculos de la administración local apuntan a que todavía quedan sin utilizar 6.010 euros. La lista de los establecimientos adheridos a la campaña puede consultarse en la web ticket.vilagarcia.gal.

La actual campaña arrancó el 1 de diciembre con 3.750 packs de bonos a la venta. Lo que busca el Concello con esta iniciativa es incentivar el consumo en el pequeño comercio y la hostelería locales y dinamizar la economía de la ciudad. Cada lote de bonos costaba 20 euros al consumidor, pero permite compras por un valor de 30 euros gracias a los 10 que pone el Concello.

Los packs al completo se agotaron en apenas nueve días debido a la oportunidad que suponen para las compras navideñas.