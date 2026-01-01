El primer bebé arousano de 2026 se hace de rogar: Ningún nacimiento en O Salnés ni en O Barbanza

Churrería Santa Mónica, en la Praza de Abastos de Vilagarcía, registra colas durante toda la mañana Gonzalo Salgado

El primer bebé arousano del año 2026 se resiste. Al menos por el momento ni los hospitales de O Salnés ni el de O Barbanza han registrado los esperados nacimientos del primer día de enero. Tampoco, curiosamente, en el Hospital Provincial de Pontevedra. No es la primera vez que el primer o primera arousana se resiste y, en alguna ocasión, incluso los alumbramientos más mediáticos del año se vivieron después de la Noche de Reyes.

Sin incidencias

Las primeras horas de 2026 se registraron sin apenas incidencias y las que hubo fueron menores. En las últimas horas de 2025 se registró un incendio en un rótulo de un negocio en la calle Arzobispo Lago que fue muy pronto sofocado por los servicios de Emerxencias.

Colas en la churrería Gonzalo Salgado

La imagen que nos deja este recién estrenado 2026 es la de largas colas para hacerse con churros en el entorno de la Praza de Abastos de la capital arousana. Una evidencia de que hay tradiciones - como la del chocolate con churros- que siguen muy en vigor.