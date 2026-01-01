Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Casi 500 estudiantes se beneficiaron de las ayudas repartidas por Ravella en 2025

En concreto fueron 85.975 euros en bolsas para estudios universitarios y de ciclos superiores y 14.910 para las de escolarización Infantil

Fátima Frieiro
01/01/2026 17:52
Estudiantes en la biblioteca de Vilagarcía
G.S.
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Más de 400 estudiantes de Vilagarcía se beneficiaron a lo largo del año 2025 de las ayudas habilitadas para los diferentes grados educativos por parte del Concello de Vilagarcía. En concreto fueron 85.975 euros los repartidos en becas para estudios universitarios y ciclos superiores, así como 14.910 para la escolarización en Infantil.

La Xunta de Goberno Local aprobó estos días la resolución y el pago de las respectivas convocatorias municipales correspondientes a 2025, de modo que los beneficiarios podrán cobrar las aportaciones en breve y tan pronto se completen las órdenes de pago.

En detalle

En el caso de las ayudas a estudios superiores en 2025 se concedieron 219 becas  de 425 euros para alumnado universitario y para el de ciclos superiores fueron 225 euros. La partida inicial, como así exponen desde Ravella, era de 68.000 euros, y el ejecutivo local decidió ampliarla para poder llegar a todas las solicitudes que cumplían los requisitos.

El gobierno también aprobó estos días una partida extraordinaria de 14.900 euros para completar la convocatoria de 2024 en la que una treintena de solicitudes que cumplían las bases habían quedado fuera al agotarse los 68.000 euros iniciales que estaban consignados.

Por último el Concello también concedió 70 euros a cada uno de los 213 niños y niñas beneficiarios de las ayudas para la escolarización en Educación Infantil, contribuyendo así al gasto que las familias tienen que realizar por la compara de material y equipación.

"Compromiso"

Desde el gobierno local indican que el "compromiso por fomentar o acceso á educación en todos os niveis do ensino é unha constante dende inicios do seu mandato". De hecho exponen desde Ravella que además de crear ayudas para alumnado universitario y de ciclos superiores las aportaciones para la escolarización infantil se han ido incrementado con los años.

Dada la vertiente social de estas iniciativas municipales la concesión de las becas está sujeta - entre otras cuestiones- al nivel de renta de la unidad familiar con el objetivo de las que las ayudas lleguen a quienes lo necesitan y para que el nivel económico no sea impedimento para que una persona pueda formarse. De hecho las ayudas municipales son compatibles con becas de otras administraciones.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La Guardia Civil de Tráfico en el lugar del accidente en la avenida de Villagarcía

Dos accidentes de tráfico en Cambados se saldan con una herida leve y una fuga
Sandra Rey
El ideal gallego

Vilagarcía amplía al 5 de enero el plazo para gastar los bonos Son da Casa
Fátima Frieiro
El ideal gallego

Ya hay bebé de 2026: Se llama Antonio y nació en el Hospital do Salnés
Fátima Frieiro
Francisco Martínez Gude es el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira

Empresarios de Ribeira anuncia que tomará medidas para evitar el "agravio" de la campaña de bonos 'Mercanavila' con su comercio local
Chechu López