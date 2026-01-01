Casi 500 estudiantes se beneficiaron de las ayudas repartidas por Ravella en 2025

Estudiantes en la biblioteca de Vilagarcía G.S.

Más de 400 estudiantes de Vilagarcía se beneficiaron a lo largo del año 2025 de las ayudas habilitadas para los diferentes grados educativos por parte del Concello de Vilagarcía. En concreto fueron 85.975 euros los repartidos en becas para estudios universitarios y ciclos superiores, así como 14.910 para la escolarización en Infantil.

La Xunta de Goberno Local aprobó estos días la resolución y el pago de las respectivas convocatorias municipales correspondientes a 2025, de modo que los beneficiarios podrán cobrar las aportaciones en breve y tan pronto se completen las órdenes de pago.

En detalle

En el caso de las ayudas a estudios superiores en 2025 se concedieron 219 becas de 425 euros para alumnado universitario y para el de ciclos superiores fueron 225 euros. La partida inicial, como así exponen desde Ravella, era de 68.000 euros, y el ejecutivo local decidió ampliarla para poder llegar a todas las solicitudes que cumplían los requisitos.

El gobierno también aprobó estos días una partida extraordinaria de 14.900 euros para completar la convocatoria de 2024 en la que una treintena de solicitudes que cumplían las bases habían quedado fuera al agotarse los 68.000 euros iniciales que estaban consignados.

Por último el Concello también concedió 70 euros a cada uno de los 213 niños y niñas beneficiarios de las ayudas para la escolarización en Educación Infantil, contribuyendo así al gasto que las familias tienen que realizar por la compara de material y equipación.

"Compromiso"

Desde el gobierno local indican que el "compromiso por fomentar o acceso á educación en todos os niveis do ensino é unha constante dende inicios do seu mandato". De hecho exponen desde Ravella que además de crear ayudas para alumnado universitario y de ciclos superiores las aportaciones para la escolarización infantil se han ido incrementado con los años.

Dada la vertiente social de estas iniciativas municipales la concesión de las becas está sujeta - entre otras cuestiones- al nivel de renta de la unidad familiar con el objetivo de las que las ayudas lleguen a quienes lo necesitan y para que el nivel económico no sea impedimento para que una persona pueda formarse. De hecho las ayudas municipales son compatibles con becas de otras administraciones.