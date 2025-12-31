Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Emocionante y nostálgico inicio de año: En Vilagarcía ya es 2026

La Praza de Ravella volvió a ser un hervidero de gente que despidió 2025 con una gran fiesta

Fátima Frieiro
31/12/2025 12:48
La praza de Ravella acogió las tradicionales campanadas adelantadas
La praza de Ravella acogió las tradicionales campanadas adelantadas
Mónica Vila
En Vilagarcía ya es "extraoficialmente" 2026. La praza de Ravella acogió las tradicionales campanadas anticipadas que, en esta ocasión, han tenido una emoción añadida: La de haber cumplido un total de 25 ediciones. Y son muchas.

Precisamente el evento giró este año en torno a la nostalgia, tanto a nivel visual como musical. Fue Borja Santamaría el encargado de calentar el ambiente con un "revival" de música exitosa de los últimos tiempos. Los presentadores en esta ocasión fueron el conocido humorista y actor Carlos Blanco y la periodista Erea Hierro.

Las colas para hacerse con uno de los paquetes de uvas o gominolas volvieron a ser un clásico. Queda toda una jornada por delante en diferentes localizaciones de la ciudad para disfrutar tanto de la "Tardevieja" como de la Nochevieja.

