Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía celebra los 25 años de la Toma das Uvas con un viaje nostálgico con salida en 1998

El Concello distribuirá 400 kilos de la fruta de la suerte y 1.700 raciones de gominolas gratis

Fátima Frieiro
30/12/2025 20:19
Imagen de archivo de la Toma das Uvas de Vilagarcía
G.S.
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La nostalgia, el vilagarcianismo y las uvas de la suerte serán protagonistas en la gran fiesta que cada 31 de diciembre se celebran en la Praza de Ravella. La capital arousana celebra en este 2025 la edición número 25 de su gran Toma das Uvas, un evento que no ha hecho más que crecer y que conmemora sus bodas de plata. Así pues desde las once de la mañana se irán sucediendo diversos espectáculos y animación y todos tendrán un fuerte carácter nostálgico. Será un viaje a la memoria que arrancará en el año 1998 cuando – a modo de homenaje al voluntariado de la Concellería de Xuventude– nació esta celebración que a posteriori fue copiada por otros municipios. El Concello estima que este año – sin la previsión de lluvias– la participación ronde las 4.000 personas.

La fiesta será dirigida por el conocido humorista y actor Carlos Blanco y por la periodista Erea Hierro. Ellos – además de presentar el evento– recordarán al público sus orígenes como acto solidario y explicarán falsas leyendas como la del apagón. También serán los que expliquen cómo funcionan las campanadas.

Música para caldear

El encargado de calentar el ambiente será Borja Santamaría con una sesión de éxitos musicales de los últimos 25 años que se ilustrarán en la pantalla con imágenes de todo ese tiempo tanto de la propia Festa das Uvas como otras representativas de la época. A continuación será la animación de Nydia y el espectáculo “Brila| Que as nosas mans sexan luz”, en el que el grupo de Nelson Quinteiro recuperará las míticas burbujas del cava en una estética que mezcla cabaré y musical de Broadway.

Los espectáculos pararán para el momento álgido de las doce campanadas y la correspondiente toma de las uvas. Tras el brindis la atención se dirigirá hacia el gran racimo de uvas de globos que este año decorará a modo de “photocall” la Praza de Ravella como símbolo de buenos deseos para Vilagarcía. Doce uvas, doce globos y doce deseos de “paz e solidaridade”.

La fiesta continuará con la música en directo de Somoza Trío que, para la ocasión, tiene preparado un espectáculo con un repertorio de éxitos de varias décadas, especialmente de los 90.

Hasta las 13:30 horas el racimo gigante estará disponible como fondo para fotografías y a partir de ahí los globos se pasearán por las calles del centro de la ciudad.

Como es habitual la Concellería de Xuventude distribuirá gratis las raciones de doce uvas y otras tantas gominolas para los niños, así como copas de cava. En total se cuenta con 400 quilos de fruta proporcionada por el Centro Comercial Arousa y 402 botellas de cava. Los dos puestos de reparto estarán situados en la entrada de los jardines de Ravella y empezarán a entregarse a las 11:30 horas.

Vilagarcía presume de ser pionera a la hora de hacer campanadas adelantadas. Lo que empezó como un acto solidario se ha convertido en una gran fiesta en la que participan no solo los vilagarcianos, sino personas llegadas de diferentes municipios. Los colectivos voluntarios son, de hecho, los que realizan el empaquetado y el reparto de las uvas. En concreto una veintena de miembros de Arousa Moza y de los Servizos Integrais de Formación.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Embotellado de vino espumoso, en una imagen de archivo

Los espumosos Rías Baixas cierran 2025 con 95.000 litros comercializados
A. Louro
Actividad marisquera en el banco de O Bohído, en las inmediaciones del puente

Una guía divulgativa elaborada por la OPP20 y alumnado de A Illa expone la trazabilidad de su marisco
A. Louro
Imagen del apagón nacional de abril

El apagón, un matricidio y operaciones contra el narcotráfico entre los eventos más destacados del 2025 en Arousa
Redacción
La presentación de las pruebas en Ribeira

El ajedrez protagoniza el inicio del año a nivel deportivo en Ribeira
María Caldas