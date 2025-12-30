Vilagarcía celebra los 25 años de la Toma das Uvas con un viaje nostálgico con salida en 1998

Imagen de archivo de la Toma das Uvas de Vilagarcía G.S.

La nostalgia, el vilagarcianismo y las uvas de la suerte serán protagonistas en la gran fiesta que cada 31 de diciembre se celebran en la Praza de Ravella. La capital arousana celebra en este 2025 la edición número 25 de su gran Toma das Uvas, un evento que no ha hecho más que crecer y que conmemora sus bodas de plata. Así pues desde las once de la mañana se irán sucediendo diversos espectáculos y animación y todos tendrán un fuerte carácter nostálgico. Será un viaje a la memoria que arrancará en el año 1998 cuando – a modo de homenaje al voluntariado de la Concellería de Xuventude– nació esta celebración que a posteriori fue copiada por otros municipios. El Concello estima que este año – sin la previsión de lluvias– la participación ronde las 4.000 personas.

La fiesta será dirigida por el conocido humorista y actor Carlos Blanco y por la periodista Erea Hierro. Ellos – además de presentar el evento– recordarán al público sus orígenes como acto solidario y explicarán falsas leyendas como la del apagón. También serán los que expliquen cómo funcionan las campanadas.

Música para caldear

El encargado de calentar el ambiente será Borja Santamaría con una sesión de éxitos musicales de los últimos 25 años que se ilustrarán en la pantalla con imágenes de todo ese tiempo tanto de la propia Festa das Uvas como otras representativas de la época. A continuación será la animación de Nydia y el espectáculo “Brila| Que as nosas mans sexan luz”, en el que el grupo de Nelson Quinteiro recuperará las míticas burbujas del cava en una estética que mezcla cabaré y musical de Broadway.

Los espectáculos pararán para el momento álgido de las doce campanadas y la correspondiente toma de las uvas. Tras el brindis la atención se dirigirá hacia el gran racimo de uvas de globos que este año decorará a modo de “photocall” la Praza de Ravella como símbolo de buenos deseos para Vilagarcía. Doce uvas, doce globos y doce deseos de “paz e solidaridade”.

La fiesta continuará con la música en directo de Somoza Trío que, para la ocasión, tiene preparado un espectáculo con un repertorio de éxitos de varias décadas, especialmente de los 90.

Hasta las 13:30 horas el racimo gigante estará disponible como fondo para fotografías y a partir de ahí los globos se pasearán por las calles del centro de la ciudad.

Como es habitual la Concellería de Xuventude distribuirá gratis las raciones de doce uvas y otras tantas gominolas para los niños, así como copas de cava. En total se cuenta con 400 quilos de fruta proporcionada por el Centro Comercial Arousa y 402 botellas de cava. Los dos puestos de reparto estarán situados en la entrada de los jardines de Ravella y empezarán a entregarse a las 11:30 horas.

Vilagarcía presume de ser pionera a la hora de hacer campanadas adelantadas. Lo que empezó como un acto solidario se ha convertido en una gran fiesta en la que participan no solo los vilagarcianos, sino personas llegadas de diferentes municipios. Los colectivos voluntarios son, de hecho, los que realizan el empaquetado y el reparto de las uvas. En concreto una veintena de miembros de Arousa Moza y de los Servizos Integrais de Formación.