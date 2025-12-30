Un tanque de betún más alto que un edificio de ocho plantas: Ravella alega al proyecto previsto para el Puerto

Infografía comparativa de lo que sería el depósito de betún con respecto a la mansión de los Duques de Terranova

El Concello de Vilagarcía acaba de presentar una alegación al proyecto que la empresa Betunes Gallegos pretende llevar a cabo en el Puerto. Desde la administración apuntan que el proyecto cumple con la normativa urbanística en lo que respecta a las competencias municipales, pero una vez revisado el mismo el gobierno municipal entiende que debe ser revisado el volumen de los tanques propuestos. Desde el Concello inciden en que estos son una auténtica barrera arquitectónica de gran impacto sobre la avenida Valle-Inclán y sobre la fachada marítima de la ciudad en general.

De hecho –como así figura en el proyecto en cuestión– uno de los depósitos planeados tiene una altura de 27 metros, que equivale a un edificio de bajo y ocho plantas. Además el diámetro programado es de 30 metros, lo que implica una capacidad de 19.085 metros cúbicos. El Concello hace una comparativa e indica que solo ese tanque tendría más capacidad de almacenamiento que todos los que en total tiene Aceites Abril.

Suelo urbano consolidado

Con respecto a la decisión adoptada por el ejecutivo socialista la portavoz del gobierno, Tania García, subraya que “nós sempre defendemos o crecemento do porto, si, pero non así”. De hecho inciden en que en los informes elaborados por los técnicos municipales se señala que la parcelas que pretende utilizar la empresa vasca se encuentran en suelo urbano consolidado, en definición del Plan Especial do Porto aprobado en abril del año 2000.

En este documento – al hablar de las condiciones de volumetría– se indica según el Concello que la altura máxima sobre el rasante es de 12 metros, pero añaden que “salvo elementos especiais pertencentes ao proceso de fabricación, manipulación e almacenamento de mercadorías e depósitos elevados, que terán altura libre”.

Sin embargo para el gobierno de Ravella esta alusión a la “altura libre” no puede ser excusa para que la Xunta y el Puerto “autoricen calquera proxecto, teña a altura que teña”. García Sanmartín declara que “altura libre podería ser infinita, e o sentido común di que esa non foi nin a intención política nin técnica cando se redactou o Plan Especial do Porto”.

Así justifica el Concello la alegación presentada ya ante la Consellería de Economía e Industria y que solicitó informes a Ravella sobre una iniciativa que desde la administración autonómica se ha declarado Proxecto Industrial Estratéxico (PIE), lo que significa que tiene prioridad en su tramitación.

Cabe recordar que la inversión prevista es de 21 millones de euros. Tanto los técnicos municipales como el gobierno de Varela advierten a la Xunta que esos depósitos crearían una barrera arquitectónica que incidirá negativamente en la imagen urbana.

Los nuevos tanques serán notablemente más altos que los existentes en la actualidad. Explican desde Ravella que la mansión de los Duques de Terranova tiene un ancho de 23 metros (siete menos que el diámetro del tanque principal) y que su parte más alta quedaría aproximadamente cuatro metros por debajo. Los nuevos tanques serían una de las edificaciones más altas de todo el municipio.

En dos parcelas

Según el proyecto, Betunes Gallegos SLU pretende actuar sobre dos parcelas separadas entre sí cien metros con una superficie conjunta de 6.781 metros cuadrados. En la primera se instalarán tres nuevos tanques de de almacenamiento, de 9.352, 4.539 y 19.085 metros cúbicos respectivamente, lo que da un total de 33.000 metros cúbicos de capacidad nominal y 31.000 útil. En el segundo predio la intención de la empresa es usar los tanques ya existentes de una anterior concesión, con una capacidad conjunta de 6.500 metros cúbicos.

Para el gobierno local es necesario, como mínimo, que se reduzca la altura de los depósitos de la primera parcela. El tema también se llevará a pleno.